Прикамье занимает второе место в России по количеству исполненных заявок по догазификации

Всего на сегодня в рамках федеральной программы с жителями заключено почти 34 тыс. договоров. В их числе – жители с. Тихановка Кунгурского округа, где завершено строительство распределительных сетей протяженностью в два километра.

В с. Тихановка Кунгурского муниципального округа завершили строительство распределительных сетей газоснабжения общей протяженностью более 2 км. В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что реализация проекта создала техническую возможность для подключения к природному газу более 50 домовладений. Работы выполнены в рамках программы социальной газификации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что газификация позволяет существенно повышать комфорт проживания в территориях Прикамья. «Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важное, чтобы он появился на конфорке и в котле – это реальный результат программы», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», с жителями села уже заключено 42 договора на догазификацию, 11 домовладений готовы к приему газа. «Эта территория – одна из ярких и показательных примеров по исполнению президентской программы, а также совместной и слаженной работы, начиная с Правительства и газовой компании до жителей. Уже заключено более 80% договоров от потенциально возможных подключений», – сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что в части реализации федеральной программы догазификации Прикамье занимает второе место в России по количеству исполненных заявок после Московской области. «Мы набрали хороший темп, будем придерживаться его и дальше, чтобы сохранить лидирующие позиции по газификации региона», – говорит заместитель председателя краевого Правительства Андрей Кокорев.

По данным ведомства, в муниципалитетах региона с жителями заключено свыше 33,8 тыс. договоров. При этом свыше 3,5 тыс. прикамцев уже подключили свои дома к газу, а собственники 18 тыс. домовладений – получили эту возможность.