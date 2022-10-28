В Пермском крае в 2023 году количество участников проекта «Умею плавать» возрастет в два раза

Правительство также запланировало в 2022-2024 гг. пополнение книжных фондов 583 библиотек по всему краю.

27 октября на заседании регионального Правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассмотрели свыше 20 нормативно-правовых актов в различных сферах деятельности.

В частности, в рамках заседания была поддержана инициатива регионального Министерства спорта увеличить финансирование регионального проекта «Умею плавать» на 2023 год. Это позволит обучить плаванию в два раза больше детей, чем в этом году – более 6 тыс. третьеклассников, а также увеличить количество возможных муниципалитетов-участников. Как сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, сумма выделенных средств на его реализацию из краевого бюджета составит почти 23 млн руб. (в 2022 – 12 млн руб.). Планируется, что участие в проекте примут уже 28 муниципальных образований Пермского края. Глава ведомства добавила, что в следующем году возможность участвовать в проекте появится у территорий, где нет бассейнов. Для этого будут заключены соглашения с соседними территориями, где есть все условия для занятий плаванием.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул особую важность этого проекта. По его словам, он позволяет не только научить детей новому навыку, но и обеспечить их безопасность во время пребывания на воде.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу предоставления субсидий из бюджета Пермского края территориям региона на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов. Министр культуры Алла Платонова сообщила, что на сегодняшний день ветхой и устарелой литературы в фондах библиотек муниципальных образований насчитывается почти 20%. Для их обновления в 2022-2024 гг. запланировано пополнение книжных фондов 583 библиотек по всему краю. Всего за три года планируется приобрести более 65 тыс. изданий. Общий объем финансирования на эти нужды составит 39,1 млн руб., из них 10 млн руб. – это средства регионального бюджета. Пополнятся книжные фонды не менее 300 книгами в центральных библиотеках, а в малых библиотеках обновление составит не менее 100 книг.

Отметим, субсидия на обновление книжного фонда предоставляется по результатам конкурсного отбора. При этом книги для детей и юношества должны составлять не менее 40%.

В рамках заседания краевые власти также утвердили новые максимальные сроки предоставления государственной услуги по регистрации самоходных машин. К ним относятся тракторы, прицепы, дорожно-строительная техника. Теперь они составляют вместо 26 дней – 10 рабочих дней. Начальник Инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов сообщил, что ежегодно регистрируются 5 тыс. машин. Это возможно сделать не только лично в муниципальных образованиях по месту проживания, но и через портал госуслуг.

Кроме того, члены Правительства обсудили вопрос о регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что это актуальный вопрос – сегодня большинство жителей Пермского края являются собственниками недвижимости. «Важно, чтобы права на нее были оформлены в соответствии с законодательством – это обеспечивает защиту имущественных интересов, в том числе от мошеннических действий, дает возможность в любой момент оперативно распорядиться своей недвижимостью», – подчеркнул губернатор.

Как доложила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, в Прикамье продолжается работа по наполнению необходимыми сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В Пермском крае 3,3 млн объектов недвижимости, из них в отношении 506,9 тыс. (15,5%) в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы права. С начала 2021 года количество земельных участков «без прав» сократилось на 31,62% (116,7 тыс. участков). При этом количество объектов капитального строительства и помещений «без прав» сократилось на 56,46% (330,3 тыс. объектов).

Таких показателей удалось достичь благодаря реализуемым федеральным и региональным программам. Например, Пермский край наряду с Татарстаном, Краснодарским краем и Иркутской областью стал «пилотом» проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. На текущий момент он успешно реализован в девяти муниципалитетах края.

Помимо этого, с 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, по которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи, гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, объекты которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года. При этом земельный участок под гаражом предоставляется бесплатно. В собственность граждан Прикамья уже оформлено 2 792 земельных участка и 970 гаражей.

Подробная информация о всех действующих федеральных законах размещена в официальных группах Управления Росреестра по Пермскому краю «Вконтакте» и на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.