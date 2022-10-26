В Прикамье благодаря федеральной поддержке завершается благоустройство сельских территорий

Всего в текущем году новые объекты обновляются в 42 муниципалитетах региона.

В Пермском крае в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершаются работы по преобразованию общественных пространств. В краевом Министерстве ЖКХ рассказали, что все проекты нацелены на развитие инфраструктуры – благоустройство мест для тихого и активного отдыха, создание пешеходных коммуникаций, организация освещения и оборудование площадок накопления ТКО. Обновление объектов проводится в 42 муниципалитетах региона. Общий объем финансирования на эти цели составил порядка 34 млн руб. из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость программы для улучшения качества жизни в территориях. «Краевые и муниципальные власти обязаны делать все, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона. Программа комплексного развития сельских территорий как раз является одним из инструментов достижения этой цели. За последние два года из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий в территориях края в рамках проекта было направлено порядка 1,7 млрд руб.», – подчеркнул глава региона.

В МинЖКХ Прикамья пояснили, что в рамках проекта в текущем году в четырех населенных пунктах выполнены работы по благоустройству детских площадок. Так, в д. Комары Верещагинского округа обустроили игровой комплекс с качелями, горками и песочницами. Для безопасности ребят уложено резиновое покрытие и установлено ограждение. Также благодаря федеральной поддержке новые объекты появились в д. Вильва Соликамского округа, с. Села Чусовского округа и д. Сова Лысьвенского округа.

Помимо этого, реализуется порядка 15 проектов по обустройству тротуаров и дворовых проездов. Например, в Юрлинском округе выполнен ремонт улично-дорожной сети по ул. Пионеров. В администрации муниципалитета рассказали, что на благоустройство этого объекта поступало очень много заявок от жителей села, так как он является связующим звеном между социально значимыми объектами.

Кроме того, в сельских территориях завершается обустройство наружного освещения. На сегодняшний день работы полностью выполнены в п. Орел Березниковского округа, д. Кормилицы и п. Оверята Краснокамского округа, с. Альняш Чайковского округа, п. Вишерогорск Красновишерского округа, с. Шерья Нытвенского округа, д. Майдан, д. Пермякова, д. Малая Паль, с. Гремяча и п. Лесной Осинского округа, п. Лытвенский Александровского округа, а также с. Ашап, с. Малый Ашап, с. Красный Ясыл, с. Шляпники, с. Медянка и д. Михайловка Ординского округа.

Важным направлением работы остается обустройство необходимой инфраструктуры для сбора отходов. Практика показала, что организация площадок для ТКО востребована у жителей. Так, за 2 года в Прикамье было оборудовано свыше 2,3 тыс. площадок и установлено более 10,5 тыс. контейнеров.

В МинЖКХ Пермского края добавляют, что все оставшиеся работы будут завершены до конца этого года.