Компенсация на зарплаты специалистам на агропредприятиях

Агропромышленные компании Прикамья смогут получать компенсации до 90 процентов затрат на зарплаты студентам-заочникам.

На заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос внесения изменений в отдельные постановления в сфере комплексного развития сельских территорий.

– Совместно с краевым минагро вводим частичное возмещение затрат по заработной плате тем сельхозпроизводителям, кто принимает на работу студентов, – заявил глава Прикамья. – На эти цели из регионального бюджета выделены небольшие денежные средства, но мера позволит охватить порядка 60 человек. Посмотрим, как нововведение зарекомендует себя и что скажут сельхозпроизводители. В дальнейшем будем думать над масштабированием этих процессов.

Глава региона подчеркнул, что вопрос кадровой обеспеченности в сельскохозяйственных территориях находится на контроле у региональных властей. Для создания условий, способствующих привлечению специалистов в отрасль, используются различные инструменты, в том числе принятые на федеральном уровне.

В частности, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) при субсидировании из федерального бюджета появилась возможность возмещать до 90 процентов затрат сельхозпроизводителям, принимающим на постоянную работу студентов очно-заочной или заочной формы. Агропредприятия региона могут заявиться на выплату затрат по зарплате студентам за 6 месяцев.

– Ранее такая мера распространялась на студентов, которые были направлены на производственную практику. Сейчас это нововведение дополнительно позволит привлекать и удерживать большее количество квалифицированных молодых специалистов на сельхозпредприятиях Прикамья», – подчеркнул министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Подробности

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края продлевает приём документов на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Приём документов Государственным казённым учреждением Пермского края «Центр развития агробизнеса» осуществляется по адресу: 614000 г. Пермь, ул. Ленина д. 22а, 3 этаж, каб. № 5 (единое окно), тел: 8 (342) 206-77-09. Адрес эл. почты ГКУ: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Время работы: пн-чт: с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.18.

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