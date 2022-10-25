В Осе пройдет встреча по проблемам ЖКХ

1 ноября активисты и депутаты ЛДПР встретятся с жителями Осы, чтобы помочь им в решении проблем. Основной темой встречи будет ЖКХ. Специально для осинцев, ЛДПР пригласила представителей Министерства ЖКХ и ИГЖН. На встрече будет лично присутствовать Олег Постников, Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.

Встреча поможет вам, если:

⁃ вы переплачиваете за коммунальные услуги

⁃ у вас перебои с подачей воды

⁃ плохое содержание многоквартирных домов

⁃ прочие проблемы в жилищной сфере

Жители Осы могут лично сообщить о своих проблемах депутатам и юристам ЛДПР на встрече:

Дворец культуры, конференц-зал

г. Оса, ул. Максима Горького, д. 71

1 ноября с 18:00

Вход свободный для всех!

В этом году ЛДПР запустила новый формат работы, который уже доказал свою результативность. На встречах депутаты ЛДПР не только выступают с отчётом, но и собирают информацию о том, что волнует избирателей. А проблемы ЖКХ решаются на месте, благодаря приглашенным специалистам из ведомств.

Задать вопрос можно по телефону:

+7(342) 246-22-97