В Осе пройдет встреча по проблемам ЖКХ

1 ноября активисты и депутаты ЛДПР встретятся с жителями Осы, чтобы помочь им в решении проблем. Основной темой встречи будет ЖКХ. Специально для осинцев, ЛДПР пригласила представителей Министерства ЖКХ и ИГЖН. На встрече будет лично присутствовать Олег Постников, Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
Встреча поможет вам, если:
⁃ вы переплачиваете за коммунальные услуги
⁃ у вас перебои с подачей воды
⁃ плохое содержание многоквартирных домов
⁃ прочие проблемы в жилищной сфере
Жители Осы могут лично сообщить о своих проблемах депутатам и юристам ЛДПР на встрече:
Дворец культуры, конференц-зал
г. Оса, ул. Максима Горького, д. 71
1 ноября с 18:00
Вход свободный для всех!
В этом году ЛДПР запустила новый формат работы, который уже доказал свою результативность. На встречах депутаты ЛДПР не только выступают с отчётом, но и собирают информацию о том, что волнует избирателей. А проблемы ЖКХ решаются на месте, благодаря приглашенным специалистам из ведомств.
Задать вопрос можно по телефону:
+7(342) 246-22-97
Ждёшь, что проблемы решатся сами собой? Не жди - приходи на встречу с ЛДПР!