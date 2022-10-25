Совет глав муниципальных образований Прикамья представил практики оказания помощи мобилизованным и их семьям

24 октября, на заседании Совета глав муниципальных образований под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили вопрос о мерах, принятых главами территорий, в части оказания адресной поддержки семьям мобилизованных граждан.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что региональными властями приняты решения о единовременных выплатах по 100 тыс. руб. призванным резервистам, а также их семьям – по 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего, а также на детей, учащихся очно в вузах и сузах в возрасте до 23 лет.

«Помимо финансовой поддержки необходимо оказывать адресную помощь. В ходе моего личного общения с мобилизованными от них поступило много просьб бытового характера. Наши земляки, находящиеся в учебных центрах, обеспокоены тем, как сейчас живут их семьи. Поэтому главам было поручено наладить контакты с родными мобилизованных, чтобы помогать им в решении всех вопросов», – отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее глава Прикамья также поручил руководителям администраций округов обеспечить детей призванных резервистов бесплатным питанием в детсадах, школах, больницах и т.д., обеспечить доступность информации о социальных участковых, к которым необходимо обращаться семьям мобилизованных в случае необходимости получить помощь.

Председатель Совета муниципальных образований Пермского края – глава Добрянского городского округа Константин Лызов рассказал о том, как в территориях организована работа по оказанию помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

По его словам, во всех территориях края работают местные штабы и колл-центры при них, а также телефонные горячие линии при них. Кроме того, волонтеры #МЫВМЕСТЕ.РФ принимают заявки на оказание юридической, психологической, гуманитарной и бытовой помощи семьям мобилизованных по телефону 8-800-200-34-11.

На сегодня главы владеют информацией о том, кто в их территориях был мобилизован, и находятся в тесных контактах с их семьями. Главы, трудовые коллективы администраций, волонтеры оказывают адресную и материальную помощь. К примеру, в Карагайском округе собраны продуктовые наборы, которые передаются семьям мобилизованных.

Семьи военнослужащих обращаются по разным вопросам, в том числе по бытовым –отремонтировать печь, привезти дрова, опустить в яму картошку. В Гайнском округе мобилизованный попросил осуществить уход за плохо ходячим отцом. Эти вопросы в том числе отрабатываются вместе со специалистами соцзащиты. Оказывается поддержка в виде устройства детей в садики, психологическая помощь, а также юридическая – по получению кредитных каникул и другим темам.

В части организации бесплатного посещения детьми мобилизованных детских садов Константин Лызов сообщил, что, согласно действующему законодательству, право на это имеют даже дотационные муниципальные образования.

«Важно отметить, что дети мобилизованных не обязательно ходят в детские сады по месту призыва отцов. К примеру, из 15 детей мобилизованных отцов в Чердынском округе 2 ребенка посещают детские сады в Соликамске, еще столько же – в Перми, и один – в Березниках. Для решения таких вопросов требуется межмуниципальное взаимодействие», – сказал Константин Лызов.

Также председатель совета предложил коллегам из других муниципалитетов подумать над созданием социальных паспортов на каждую семью каждого участвующего в СВО, для четкого понимания необходимой помощи. Для этого важно наладить взаимодействие с военными комиссарами и социальными участковыми, обеспечив при этом сохранность персональных данных людей.

Константин Лызов сообщил, что в администрациях продолжается работа по оказанию помощи самим резервистам, в которой также участвуют все заинтересованные граждане. С объявлением частичной мобилизации были закуплены сухпайки, берцы, спальники, тактические перчатки, телефоны, аптечки и другие вещи. Все передается лично мобилизованным или направляется в учебные центры. К примеру, из Краснокамского городского округа в учебные центры отправили 4 машины с вещами, в Пермском муниципальном округе оказана адресная помощь 10 мобилизованным. Волонтеры Добрянки, совместно с частными лицами, уже сделали 8 гуманитарных рейсов в Елань и Тюмень. Кунгурский муниципальный округ направили 945 кг помощи.

Председатель Совета глав акцентировал, что в оказание помощи мобилизованным и их семьям вовлечены предприятия и предприниматели. Например, Суксунский оптико-механический завод выплатил 11 своим мобилизованным сотрудникам материальную помощь по 50 тыс. руб. Силами предпринимателей Оханского округа осуществляется доставка дров семьям мобилизованных.

Активно поддерживают мобилизованных обычные жители. В ряде муниципальных образований действуют различные фонды поддержки, открыты благотворительные счета, на которые все желающие могут перевести средства. Большую работу проводят инициативные группы активистов. Кроме того, важна и моральная поддержка военнослужащих. Администрации муниципальных образований присоединяются к акции «Напиши доброе письмо нашим мобилизованным ребятам», готовят открытки, которые передаются в учебные центры.

Помимо этого, руководитель Совета глав региона обратил внимание на необходимость отказаться от проведения мероприятий, без которых можно обойтись, чтобы решить поставленные перед всей страной первоочередные задачи.

В завершении обсуждения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что впереди предстоит сделать еще очень многое в части поддержки мобилизованных и их семей. «На сегодня в первую очередь очень важно наладить эффективное межмуниципальное взаимодействие для решения всех вопросов. Нам необходимо всесторонне помогать нашим землякам, в том числе поддерживать их боевой дух. Сделать это можно, только показав, что мы вместе: каждый житель региона оказывает посильную поддержку», – губернатор.