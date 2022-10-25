Сегодня самообеспеченность Прикамье основными продуктами питания составляет более 95%. Мы обеспечиваем себя мясом на 38%, молоком и молочными продуктами – на 83%, яйцом – на 208%, картофелем – на 93%, овощами – на 54%, фруктами и ягодами – на 27%.

В этом году прикамские аграрии заготовили кормов, произвели зерновых и зернобобовых – почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Ежегодно у нас увеличивается количество произведённых молока, яиц, мяса скота и птицы. А урожайность по зерну вышла на рекорд.

Краевые власти сохраняют запланированные объёмы поддержки сельхозтоваропроизводителей. В текущем году на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд рублей. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в этом году в регионе были модернизированы подходы к оказанию господдержки сельхозтоваропроизводителей Прикамья. Так, принято решение в 2022 году увеличить объём текущей государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям по основным направлениям субсидирования отрасли АПК (агропромышленного комплекса) – это субсидия на 1 литр произведенного молока и субсидия на 1 гектар обрабатываемой площади земли.

«Между агропромышленным комплексом Пермского края сегодня

и агропромышленный комплексом несколько лет назад – огромная разница по уровню технологий, уровню инвестиций и уровню заработных плат.

На сегодняшний день это одна из самых привлекательных отраслей экономики. Та рентабельность, которая складывается в отрасли, те условия для жилья, которые начинают создаваться в сельских территориях, всё это делается при огромной федеральной и региональной поддержке. Все это делает сегодняшний агропромышленный комплекс современным, технологичным и высокооплачиваемым», – отметил глава регионального Минагро Павел Носков.

Для аграриев Пермского края действует более 20 мер поддержки. Среди них – «Агростартап» (грант для начинающих фермеров до 3-4 млн рублей), в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и многие другие. А начинающих фермеров обучают и консультируют в краевом ГКУ «Центр развития агробизнеса».

В этом году порядка 300 сотрудников агропредприятий Прикамья отмечены наградами федерального и краевого уровня