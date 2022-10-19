Академия первых: образование для каждого

12 октября на базе СОШ №4 г. Оса состоялась конференция «Работа с одарёнными детьми в Пермском крае: новые проекты и возможности», в работе которой приняли участие педагоги школ Осинского городского округа, а также дети и их родители.

«Академия первых» является региональным партнером образовательного центра «Сириус» в Пермском крае. В центре эксперты и преподаватели ведущих вузов Перми и России работают с одарёнными школьниками. Участниками могут стать все школьники Прикамья от 11 до 18 лет, прошедшие конкурсный отбор. Программы бесплатны для детей, и осуществляются за счет бюджета Пермского края.

– Нам важно, чтобы каждый ребенок Пермского края знал о возможностях центра и смог поучиться в «Академии первых, – говорят его сотрудники, – Мы считаем, что образование – для каждого! Выездная конференция в Осе прошла очень продуктивно, и надеемся, была полезной и информативной.

– Мы получили ответы на вопросы, кто такие одарённые дети, как их выявить и развить способности, что такое «Академия первых» и как стать её участником. Нам рассказали о проектах «Уроки настоящего», «Сириус. Лето», «Большие вызовы» и других. А также была встреча с представителями вузов, которые рассказали о секретах успешного выступления, – отмечают ребята из СОШ №2, участники конференции.

Напомним, центр «Академия первых» создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Деятельность центра направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую поддержку одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта. Формат обучения предполагает двухнедельные смены в течение года по различным образовательным программам. Также центр проводит дистанционные курсы для всех желающих по предварительной записи.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин акцентировал, что задача на ближайшую перспективу – увеличить процент детей, которые участвуют в программах дополнительного образования. Это поможет ребятам выбрать будущую профессию, а также решит задачу организации их досуга. Глава региона также отметил, что важно активно участвовать в федеральных проектах и реализовывать предлагаемые инициативы.