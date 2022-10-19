В Пермском крае завершился марафон профилактических идей #СделайДоброеДело, который длился в течение пяти месяцев. К нему присоединились школьники и студенты ссузов Прикамья в возрасте от 14 до 17 лет.

Участники события все это время реализовывали различные волонтерские проекты и добровольческие инициативы. Всего ребята совершили более 70 «добрых дел». Как отмечают организаторы, наиболее популярными форматами инициатив, реализованных молодёжью, стали классные часы, акции, мастер-классы, тренинги, эстафеты, квесты, верёвочный курс, интеллектуальные игры. Добрые дела охватили 1426 человек из 22 муниципалитетов Пермского края.

По итогам марафона организаторы отметили самых активных ребят. Благодарностями за реализацию добрых дел были удостоены 14 молодых людей, в их числе Анна Аспидова, Полина Ванеева и Кирилл Козенко из Осинского городского округа.

Краевое движение активных школьников Пермского края «Сделай доброе дело» было организовано Пермской региональной общественной организацией «ПравДА вместе» при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края в рамках краевого проекта «Молодежный ресурсный центр «Компас добра». Основная цель проекта – вовлечение молодёжи Пермского края в профилактическое волонтёрство, в том числе наставничество, посредством встраивания молодежи в межсекторную работу в сфере профилактики деструктивного поведения детей и молодёжи Пермского края.