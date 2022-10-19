«Оса Junior»: шаг в профессию

На прошлой неделе в Осинском округе состоялось открытие проекта «Оса Junior». В нём приняли участие обучающиеся 8,9 и 10 классов четырёх городских школ.

Все участники стали членами одной из шести профессиональных гильдий: друиды (туризм), иллюзионисты (3D-моделирование), маги (педагоги), охотники (фотографы), жрецы (психологи) и лекари (медицина). Ребята узнали о деятельности специалистов перечисленных профессиональных сфер и важных отличительных чертах каждой из них.

Краевой проект «Оса Junior» направлен на профориентацию школьников, повышение лояльности к учебным заведениям города и информирование детей о перспективах профессионального роста в Пермском крае. Кроме того, школьники познакомятся с возможными путями развития профессиональных навыков, необходимых для выбранной ребятами сферы деятельности.

Развитие системы среднего профессионального образования и подготовка востребованных специалистов – одна из ключевых задач национального проекта «Образование». Проект «Профессионалитет» в его рамках направлен на комплексную реструктуризацию системы среднего профессионального образования с фокусом на целевую отраслевую подготовку кадров. В него активно вовлекаются ученики старших классов, которые и должны в будущем обучаться в рамках данной программы. Это стратегическая инициатива Правительства РФ, поддержанная Президентом страны.

Проект «Оса Junior» включает в себя реализацию нескольких модулей. Это модуль «Карусель профессий», где участники познакомятся с шестью профессиональными направлениями (педагогика, психология, инженерия, фотография, медицина и туризм) в интересном формате. Первое мероприятие уже состоялось в форме квеста на базе ОСОШ №1.

В рамках модуля «Профориентационный» школьники получат возможность проработать полученные знания на практике и окунуться в функционал представителя той или иной профессии. Именно поэтому проект включает в себя профориентационные мастер-классы, где педагоги передадут ребятам необходимые знания, а также расскажут, как и где в городе Осе найти интересующие вакансии.

Модуль «Экскурсионный» предполагает посещение участниками проекта предприятий и профессиональных учебных заведений города Осы: базу отдыха «Бухта Беринга», Осинский профессионально-педагогический колледж, Осинскую центральную районную больницу, ПАО «ЛУКОЙЛ», редакцию газеты «Осинское Прикамье» и МБОУ «Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат» для формирования полного представления об изучаемых профессиях.

Online-модуль включает в себя проведения вебинаров с профессионалами, которые расскажут обо всех необходимых навыках для работы в сфере педагогики, психологии, инженерии, фотографии, медицины и туризма. Закончится проект «Оса Junior» в декабре творческой презентацией изученных ребятами профессий.

Зачастую современные школьники стремятся переехать в крупные города, чтобы поступить в профессиональное учебное заведение и в дальнейшем успешно трудоустроиться. Однако ребята чаще всего даже не подозревают о том, что в их родном городе есть учебные заведения, не уступающие по уровню подготовки специалистов образовательным учреждениям областных центров, а также предприятия, имеющие условия труда, соответствующие передовым предприятиям городов-миллионников. Этого и добиваются организаторы проекта – повысить мотивацию осинских школьников к продолжению обучения в среднем специальном учебном заведении и профессиональной деятельности в городе Осе.

Ранее губернатор Пермского края подчёркивал, что интерес молодежи к поступлению и обучению в колледжах и техникумах Пермского края ежегодно возрастает. При этом у работодателей, а особенно у промышленных предприятий, растёт потребность в квалифицированных специалистах. Поэтому региональные власти принимают все возможные меры для развития системы СПО.

«За последние три года количество бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях увеличилось почти на 4 тыс. Видим, что конкурс на некоторые специальности очень высокий, порой до 40 заявлений на место. При этом мы очень много вкладываем в инфраструктуру учреждений среднего профессионального образования. В том числе – в строительство общежитий, новых учебных корпусов, в реконструкцию образовательных объектов, так как всё это очень влияет на интерес молодых людей к выбору места учебы», – обозначил Дмитрий Махонин.

Подготовила Ольга Сёмина

Фото из архива ОСОШ №1