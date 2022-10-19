В столице Прикамья открыт первый Всероссийский круизный форум

На площадках двухдневного мероприятия эксперты индустрии обсуждают перспективы развития судоходства и речного туризма в регионах России.

В Перми на площадке Digital Port открылся первый Всероссийский круизный форум, в работе которого принимает участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. В рамках мероприятия эксперты индустрии со всей страны обсуждают перспективы и планы реализации Концепции развития круизного туризма в России и транспортной стратегии РФ, партнерство бизнеса и власти в направлении водных путешествий, подготовку кадров для отрасли и другие вопросы. В работе форума участвуют порядка 200 человек – представителей федеральных профильных ведомств и организаций, органов власти регионов, а также более 30 компаний отрасли, в числе которых туроператоры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион, в котором исторически было очень развито судоходство по Каме и другим рекам, инициировал проведение форума, так как заинтересован в развитии водных транспортных и туристических маршрутов и всей сопутствующей инфраструктуры. По словам главы Прикамья, работа по этим направлениям, а также по возобновлению судостроительства в крае, уже ведется, так как они имеют большое значение для развития экономики, инфраструктуры и туризма в крае, а также для повышения комфорта жизни людей.

«Мы нацелены на возрождение и развитие судоходства и водного туризма по Каме – одной из самых протяженных рек в Европе и России, по которой можно добраться до пяти морей. Мы благоустраиваем набережные на правом и левом берегах Камы в Перми и других населенных пунктах, в том числе планируем реконструкцию набережной в городе-спутнике Краснокамске. Все это мы делаем для создания полноценного регулярного туристического водного сообщения. Кроме того, стремимся повышать привлекательность Перми для захода к нам теплоходов с Волги и других рек. Уже сейчас фиксируем, что, в сравнении с 2019 годом, сейчас число заходов туристических теплоходов в край увеличилось на 70%, также ежегодно видим рост пассажиропотока на 40%», – акцентировал глава Прикамья.

По его словам, большие планы по развитию водного потенциала в регионе возлагаются на прорывной проект «Живая Кама», направленный на оздоровление реки и уже поддержанный на федеральном уровне.

«Мы смотрим шире на перспективы развития «водных» направлений. Поэтому заинтересованы, чтобы форум стал ежегодным, и эксперты на нем обсуждали все эти вопросы, прорабатывали решения для развития судоходства и водного туризма в масштабах страны. Желаю нам всем плодотворной работы. Нам вместе предстоит еще многое сделать», – заключил Дмитрий Махонин.

Ключевой дискуссией форума стало пленарное заседание «Реализация проекта «Волжское путешествие» как драйвер развития внутреннего туризма и укрепления межрегиональных связей», в котором также принимает участие глава Прикамья Дмитрий Махонин. Экспертами на площадке выступают замруководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов, ректор Волжского государственного университета Водного транспорта Игорь Кузьмичев и другие представители отрасли и регионов.

Для участников Всероссийского круизного форума мероприятия начались днем ранее – с большой однодневной экскурсии в Этнографический парк истории реки Чусовой. Также уже состоялось заседание рабочей группы по развитию круизного туризма в Российской Федерации, которое организовало Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

В рамках форума запланировано подписание соглашения о развитии водного туризма в регионе, рабочая встреча губернатора Пермского края с ректором Волжского государственного университета Водного транспорта Игорем Кузьмичевым по вопросам подготовки кадров для отрасли.

В программе форума также пройдут спикер-сессии, на которых обсудят инфраструктуру круизного туризма, роад-шоу цифровых решений в сфере путешествий и другие мероприятия.

Напомним, организаторами форума выступают Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Мероприятие проводится в рамках сотрудничества региона и ОСИГ, соглашение о котором было подписано в мае 2021 года губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и вице-президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым.