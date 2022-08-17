Под ядовитым зонтом

Каждое лето жители Осинского городского округа обсуждают одну и ту же злободневную проблему – заросли опасного растения – борщевика. Его летучие семена легко разносит ветром. И вот вдоль дорог вырастают пышные ядовитые зонтики, вторгаются в леса и земли сельхозназначения. Но самое неприятное, когда агрессивный сорняк заходит в населённые пункты и захватывает участки в непосредственной близости от людей.

Еще каких-то полвека назад борщевик культивировался как силосное растение, на него возлагали большие надежды в плане сельского хозяйства, которое существенно пострадало после войны. Однако потом стало понятно, что растение легко проникает в экосистемы и практически полностью разрушает их, освобождая пространство для себя. А его листья вызывают серьёзные ожоги и могут привести к гибели человека. Только в начале ХХI века растение было внесено в книгу сорных и опасных, когда площадь пораж`нных земель достигла большего размаха. В последние годы на территории Прикамья развернулась настоящая борьба с этой зелёной чумой.

– Действительно, проблема зарастания борщевиком существует в нашем округе, более 300 гектаров засорено борщевиком Сосновского. Исходя из того, что стоимость обработки 1 гектара составляет 22 тыс. руб., на искоренение растения на территории округа необходимо около 7 млн руб. и это без учета земель сельскохозяйственного назначения, дорожного и лесного фондов. За один год искоренить сорняк не удастся, поэтому составляем реестр очерёдности, – поясняет ситуацию с распространяем опасного растения Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа

В этом году в городском округе запланировано обработать 38 гектаров как в городе, так и в сельских населённых пунктах. Работы проводятся химическим способом в несколько этапов. Сорняк уже опрыскали в сельских территориях, особенно в общественных местах, а также у скопления жилых домов и на въезде в Осу.

– Всего на борьбу с борщевиком в 2022 году выделено 826,7 тыс. руб., из которых 245 тыс. руб. – это субсидия из краевого бюджета. Сорняк обрабатывают на муниципальных землях, а вот борьба с ним на частных участках – это уже ответственность собственника, – сообщает Сергей Казеко, начальник управления развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа.

Как отмечают эксперты, победить эту напасть можно только совместными усилиями. Правила содержания благоустройства территории Осинского городского округа гласят: «Собственники земельных участков сельскохозяйственного использования и собственники земель населённых пунктов для индивидуального жилищного строительства, находящихся на территории Осинского городского округа обязаны не допускать выращивание, разрастание на своих участках борщевика Сосновского, обязаны своевременно производить его уничтожение любым незапрещённым законом способом и обязаны принимать меры по предотвращению распространения не допуская цветения растений».

За неуничтожение опасного сорняка на территории Прикамья действуют штрафы. Для частных владельцев земли они составляют от 500 до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц – от 30 до 50 тыс. руб. Мониторинг содержания земельных участков проводит управление Россельхознадзора по Пермскому краю и органы муниципального земельного контроля.

На борьбу с растением в текущем сезоне из бюджета Пермского края направили 30 млн руб. Эти средства по результатам отбора распределены между муниципальными образованиями. Еще 10 млн руб. на эти цели выделили администрации самих территорий.

Как сообщили в краевом Министерстве агропромышленного комплекса, в текущем году финансирование из регионального бюджета на уничтожение борщевика направляется в 35 муниципалитетов. Больше всего средств выделено Пермскому округу – 5,2 млн руб., а также Чайковскому – 3,5 млн руб., Верещагинскому – 3,3 млн руб., Соликамскому – 2,5 млн и Чернушинскому – 2,3 млн руб. Другие территории региона убирают борщевик за счёт муниципальных и частных средств.

Сорняк начали уничтожать в мае-июне, ещё до цветения, чтобы растение не успело разбросать семена. Все работы выполняют специализированные бригады, которые обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. В случае повторного роста на уже обработанных территориях, подрядчики обязаны по гарантии вновь провести мероприятия по его ликвидации.

Всего в этом году, как и в 2021-м, за счёт всех источников финансирования планируется обработать более 4,7 тыс. га земель. Если в прошлом году в приоритете при ликвидации вредной культуры были земли населённых пунктов, то в этом сезоне краевые субсидии предоставят на обработку опасных зарослей на всех категориях земель, включая сельскохозяйственные угодья, леса и прочее.

Напомним, комплексная работа по уничтожению ядовитого растения с выделением целевого финансирования в Прикамье ведётся по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина третий год и находится под его личным контролем. Ранее глава региона неоднократно отмечал важность очистки территории края от этого сорняка.

– К сожалению, много лет этой проблемой никто не занимался. Мы с 2020 года начали выделять территориям из регионального и муниципальных бюджетов субсидию на уничтожение борщевика и будем продолжать это делать. Только таким способом возможно обезопасить людей, – подчеркивает Дмитрий Махонин.

Жители Пермского края также могут принять активное участие в борьбе с опасным растением, сообщив о местах, где он произрастает, создавая угрозы жителям, через портал «Управляем вместе». После публикации обращения на этом ресурсе информация поступает в личный кабинет ответственного лица в конкретной территории, и в дальнейшем муниципалитет включает проблемный участок в план мероприятий по уничтожению сорняка. Начиная с 2019 года, на сайт поступило более 900 таких сообщений. Все указанные участки занесены на интерактивную карту.

Кристина ТАТАРНИКОВА