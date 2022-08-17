Проектная документация для расчистки Ершовки – в работе

В Пермском крае впервые прошло расширенное совещание по вопросам развития водного потенциала региона с привлечением представителей федеральных и краевых ведомств, бизнеса и профильных экспертов.

Участие в мероприятии приняли руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, директор профильного департамента Минприроды России Роман Минухин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководитель «Центра развития ВХК» Илья Разбаш и руководитель Западно-Уральского управления Росприроднадзора Светлана Чарушина. Модератором панельной сессии выступил председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов.

Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае протекает более 29 тыс. больших и малых рек, которые являются одним из главных ресурсов региона. По словам главы региона, для того, чтобы максимально использовать потенциал и при этом сберечь главную водную артерию Прикамья краевые власти разработали прорывной проект «Живая Кама». Инициатива предполагает экономическое и туристическое «оживление» реки.

«Я благодарен федеральному центру за внимание к важным для региона вопросам сохранения и развития водных ресурсов. Наша инициатива по оздоровлению Камы была поддержана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Проект масштабный и подразумевает системную работу в нескольких направлениях. Это дноуглубление, экологическое оздоровление водных объектов. Уже сейчас региональные власти приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений. Кроме того, прорабатываются льготные инструменты для предприятий края. Поддержка позволит им нарастить объем работ по строительству и обновлению очистных сооружений. Только в прошлом году компании региона направили на эти мероприятия свыше 12 млрд руб. Важно, что несмотря на экономическую ситуацию, инвестиции в экологию Прикамья не снижаются», – отметил Дмитрий Махонин.

Еще одну инициативу Прикамья – проект «Оздоровление реки Камы» также поддержали соседние субъекты – Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Кировская область. Кроме того, эту инициативу оценили эксперты Всероссийского водного форума. Этот проект учитывает негативное воздействие промышленной и социальной инфраструктуры на реку и включает в себя отдельную программу по оздоровлению Камы.

Дмитрий Махонин отметил, что регион рассчитывает на одобрение федеральных ведомств и включение инициативы в состав нацпроекта «Экология». Кроме того, Пермский край готовится заявиться в федеральный проект «Реки и озера России», который сейчас находится в стадии формирования и сменит проект «Сохранение уникальных водных объектов». Реализация программы позволит улучшить качество водных объектов и даст положительный эффект не только территориям в бассейне Камы, но и расположенным на Средней и Нижней Волге. Подготовительный процесс уже стартовал, начать работы по оздоровлению планируется с 2024 года.

«Промышленный потенциал здесь хорошо развит, что подразумевает соответствующую антропогенную нагрузку на реки. Позитивную основу проекта оздоровления Камы составят достижения промышленников и предприятий ЖКХ по внедрению наилучших доступных технологий. Важно понимать: экология не уйдёт из повестки, потому что это запрос населения», – отметил Дмитрий Кириллов.

После совещания глава Агентства вместе с министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрием Белановичем проинспектировали берегоукрепление Воткинского водохранилища в п. Уральский, реконструкцию которого завершили к началу лета.

Росводресурсы направили на выполнение завершающего, третьего этапа свыше 7 млн руб., в целом стоимость объекта превысила 12 млн руб.

В зоне вероятного затопления проживает около 2,5 тыс. человек, там же расположена школа, Дворец культуры и спорта, сеть коммуникаций. Берегоукрепление позволит предотвратить возможный ущерб от паводка на сумму более 200 млн руб.

Второй объект, который посетили в ходе рабочей поездки – ГТС на р. Нытва в г. Нытва, где в июне текущего года начался капитальный ремонт. План мероприятий расписан на три года. В федеральном бюджете на них предусмотрено более 86 млн руб., общая стоимость объекта с учетом бюджетов Пермского края и Нытвенского городского округа – 144 млн руб.

«Мы ежегодно проводим мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и снижения рисков затоплений населенных пунктов края. Этот объект давно требовал капитального ремонта. Работы позволят защитить дамбу, которая служит основной автомобильной артерией для горожан. Кроме того, сегодня руководитель Агентства поручил своему территориальному органу обеспечить работы по расчистке берегов данного пруда, чтобы он был в нормальном, естественном состоянии», – рассказал Дмитрий Беланович.

Отметим, в этом году в Пермском крае началась реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р. Сылва в г. Кунгур. На объекте уже начали укладывать габионные конструкции, на площадку завезли камень и щебень. До конца 2023 года предстоит привести в порядок 225 метров сооружения. Росводресурсы направили на мероприятие 33,6 млн руб. в этом году, на 2023 год предусмотрено 28 млн руб.

В п. Кукуштан раньше срока завершились дноуглубительные и руслорегулирующие работы на р. Бабка. Снята угроза затопления для почти 300 местных жителей.

В ноябре закончат мероприятие на р. Кишертка в с. Усть-Кишерти. Разрабатывается проектная документация для дноуглубления русла р. Лопва в с. Юрла.

Также в работе сейчас проектные документации для расчистки р. Пальта в г. Краснокамск, рек Бисер и Мерзлая в п. Старый Бисер, рек Ординка и Сухая Орда в с. Орда, р. Сарабаиха в с. Култаево, р. Ершовка в г. Оса. Из федерального бюджета на эти цели направили 49,7 млн руб. Кроме того, за счет экономии удалось внести в план еще одно мероприятие – расчистку русла р. Брюханихи в Перми, ее намерены завершить к ноябрю 2022 года.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края

Напомним, в столице Прикамья прошла экологическая акция «Вода России». Более 500 неравнодушных пермяков привели в порядок 10 км береговой линии на месте слияния рек Кама и Гайва. Активисты отправили на переработку 224 мешка с мусором. В акции приняли участие и осинцы, которые собрали мусор на берегу Камы от аллеи до бывшего городского пляжа.