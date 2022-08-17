Мост отремонтируют

На дороге Болгары-Крылово в Осинском округе идет ремонт моста через реку Ившиха.

Здесь произведено переключение движения на объездную дорогу при производстве долговременных дорожных работ на мостовом переходе, на участке реконструкции организовано реверсное движение со светофорным регулированием.

Как сообщили в краевом государственном бюджетном учреждении «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, которое выступает заказчиком ремонта, это связано с работами в рамках проекта по «Реконструкции мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары – Ю. Камский – Крылово в Осинском округе Пермского края». Реконструкция проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По итогам аукциона договор подписан с ООО «Универсал-Строй» (г. Пермь). Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать асфальтовое покрытие моста, подходы к нему, установить новое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанести дорожную разметку. Стоимость работ 32,4 млн руб. В данный момент идёт разбор старого моста и сбор водопропускной трубы. Ремонт начат после комплексного обследования мостовых сооружений. Работы начались 1 июля, планируется, что реконструкция будет закончена до 30 ноября 2022 года.

Водители, часто проезжающие по этой дороге, с пониманием относятся к введённым ограничениям, потому как после ремонта можно будет без опаски ездить по мосту, конструкция которого пришла в негодность и стала разрушаться, потому что была сделана из старых материалов, поэтому современных нагрузок они уже не выдерживали

Отметим, что этот участок находится на автодороге Пермь-Уфа, которая в свою очередь станет одним из входов в новую трассу М-12, протяженность которой по нашему региону составляет 218 километров. Автодорога Пермь-Уфа состоит из участков региональных дорог Пермь-Усть-Качка, Болгары-Юго-Камский-Крылово, Кукуштан-Чайковский, Оса-Чернушка, Барда-Куеда, обхода Куеды и выхода на Башкирию.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость данного объекта транспортной инфраструктуры сразу для двух регионов страны: «Мы проработали с руководством Башкирии вопрос о том, что трасса Пермь-Уфа, которая соединяет край и республику, нуждается в приведении в нормативное состояние. Это позволит нам динамичнее развивать наши регионы».