Осинское молоко на пермской выставке

Фермер из Осинского городского округа Наталья Ларченкова приняла участие в фестивале фермерской продукции «Своё», прошедшем в Перми на площади у Театра-Театра. Событие состоялось при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, генеральный партнер мероприятия – АО «Россельхозбанк».

Крестьянско-фермерское хозяйство Ларченковой занимается разведением и выращиванием коз зааненской породы и славится производством козьего молока и продуктами из него. Сертифицированную продукцию можно приобрести не только в осинских магазинах, но и в супермаркетах Перми.

История осинской фермы началась в 2015 году, а сегодня КФХ Ларченковой является одним из перспективных в Пермском крае. В 2017 году Наталья Ларченкова получила грант на финансовое обеспечение затрат в связи с развитием семейной животноводческой фермы по производству козьего молока и направила его на строительство быстровозводимого помещения для разведения коз.

Наталья Антоновна – постоянный участник краевых фестивалей, ярмарок и выставок, где представляет свежую, полезную и вкусную продукцию, – это и фестиваль «Еловская рыбка», «Агрофест», закупочная сессия, организованная Пермской торгово-промышленной палатой, и другие. Но в таком масштабном мероприятии, как фестиваль «Своё», признаётся фермер, она участвовала впервые.

«Я возила на фестиваль продукцию из козьего молока – кефир, йогурт, молоко и мягкие сыры, которые мы недавно начали делать. Как обычно, проводилась дегустацию. Люди пробовали нашу продукцию и после с удовольствием покупали. Даже те, кто говорили, что не пьют козье молоко, после дегустации, были удивлены, какое оно вкусное и совсем не пахнет. Очень многие спрашивали, где можно купить в Перми наше молоко», – поделилась Наталья Ларченкова.

За два выходных дня фестиваль посетили более 35 тысяч пермяков и гостей города, получили 200 призов за участие в различных квестах и конкурсах и приобрели более 500 кг вкусной фермерской продукции.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, отметил: «Благодарю каждого фермера, который эти два дня работает на ярмарке. На мой взгляд, это очень хорошее событие. Жители и гости города получили возможность познакомиться с местными фермерами, с той продукцией, которая производится в крае. И ещё, что очень важно, фермеры края познакомились между собой».

На фестивале представили свою продукцию фермеры Пермского края и соседних регионов. Привлекали внимание традиционные продукты фамильных пасек, благородные сыры, натуральные масла ручного производства, вяленые ягоды. Не иссякала очередь у домика с пермским квасом «Дари Добро». А у фермера Беккера в первый же день раскупили всю продукцию. Посетители пробовали, выбирали и покупали перепелиную тушёнку, крольчатину, творог и свежий хлеб, запасались витаминами в виде сублимированного кобыльего молока.

У домика АО «Россельхозбанк» шло обсуждение платформы «Своё Родное», где можно заказать качественную фермерскую продукцию. А специалисты Пермского Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова рассказывали о диагностике продуктов, производстве мёда, современных технологиях в АПК.

«Это новый уровень фермерской ярмарки для нашего города. Не только продажа, но целый праздник», - поделился впечатлением о прошедшем фестивале директор Пермского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Киселев.

Для аграриев Пермского края действует более 20 мер поддержки. Среди них – «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый̆ фонд кооператива), который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам (в рамках этого же нацпроекта), компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и другие. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в ГКУ «Центр развития агробизнеса».