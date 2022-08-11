Энергия леса и спорта

Осинскую лесную дачу – особо охраняемый ландшафт – давно называют жемчужиной Прикамья. И она, как магнит, притягивает к себе ценителей тихой охоты, любителей леса, а ещё спортсменов. Такое количество палаток, сосредоточенных в одном месте, я ещё никогда не видела. С 27 июля по 1 августа здесь проходил XXVII кубок Пермского края по спортивному ориентированию.

Здесь всё устроено так, будто посреди лесного массива вырос мини-городок. Установлены биотуалеты, организован подвоз питьевой воды и вывоз мусора (последние два осуществляла администрация округа) и даже летний душ с температурой воды 33,5 градусов имеется! Удивило, что в лагере организована продажа продуктов питания, спортивного инвентаря. К услугам участников кубка края даже пиццерия! В общем, есть все условия для активного летнего отдыха.

Мероприятие проводится с 1996 года, его организаторами выступают Правительство Пермского края, администрация Осинского городского округа, Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края и её президент, индивидуальный предприниматель и главный судья соревнований Анвар Нурисламов. Среди партнёров соревнований – Компания «ЛУКОЙЛ».

Анвар Фаилович возглавил Ассоциацию в 2010 году. В 2021-м специалистами-картографами была изготовлена новая карта ориентирования для проведения мероприятия. В этом году проект Анвара Нурисламова «27 кубок Пермского края «Оса-2022» по спортивному ориентированию» стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов, проводимого Компанией «ЛУКОЙЛ». Средства гранта направлены на расширение картографических материалов.

Надо заметить, что география участников соревнований довольна обширна. Пермь, Лысьва, Горнозаводск, Нижний Тагил, Краснокамск, Екатеринбург, Ижевск, Курган, Тюмень, Набережные Челны, Новоуральск, Бирск, Сарапул, Омск, Новосибирск, Казань, Сыктывкар, Зеленоград, Воронеж, Нефтекамск, Озёрск, Стерлитамак, Якутск и другие, всего 21 территория.

Мужчины и женщины выступали в 38 категориях. Возрастные рамки: «МЖ 6 RR – мальчики и девочки до 7 лет 2016 г.р. и младше» и до «МЖ 80 – мужчины и женщины 1942 г.р. и старше». Спортсмены приехали целыми семьями, причём с малышами, которым не было даже 2 месяцев от роду. Самой возрастной бегунье – 83 года!

Одними из участников соревнований стали два жителя из Якутска (Республика Саха (Якутия) – 26-летняя Анастасия Старостина и 57-летний Василий Михайлов. Василий в прошлом году бывал в Осе, Анастасия же приехала сюда впервые. По словам моих собеседников, им как спортсменам выгодно ездить сразу на несколько соревнований, поэтому они начали свой путь с Пскова, затем участвовали в ориентировании на местности в Карелии. Осинская лесная дача – это уже третий пункт их спортивного турне.

Оба бегуна оценили организацию соревнований и созданные бытовые условия на высоком уровне.

– В этом году нам особенно везёт на хороших людей, приём радушный, природа красивая, местность благоприятная. Бежишь и наслаждаешься. Я это больше ради удовольствия делаю, а Настя – на результат, – говорит с улыбкой Василий.

За четыре дня соревнований спортсмены-ориентировщики участвовали в разных дисциплинах: кросс-классика-общий старт, кросс-лонг, кросс-эстафета 2 человека и многодневный кросс. В первый же день классический кросс пробежали семьсот человек! Ко второму дню организаторы ожидали ещё около ста пермяков, то есть общее количество бегунов приближалось к восьмистам.

Вместе с телевизионной съёмочной группой мы побывали на открытии столь грандиозного и масштабного мероприятия. Отличная погода, красивейшая природа, заходящее солнце и… большой полукруг из множества людей – от мала до велика, объединённых общими интересом и настроением. Когда ведущая церемонии, проводя перекличку, назвала Пермский край, публика взорвалась самыми громкими аплодисментами. Это было впечатляюще!

Торжественную церемонию открыли и поприветствовали участников соревнований и гостей президент Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края, главный судья соревнований Анвар Нурисламов, глава Осинского городского округа Алексей Григорьев и заместитель председателя Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Макшин.

Под звуки Гимна Российской Федерации право поднять флаг предоставили заслуженным мастерам спорта России, многократным чемпионам Европы и мира Эдуарду Хренникову, Татьяне Обориной и Марии Кечкиной.

На импровизированную сцену один за другим поднимались призёры первого дня соревнований. Некоторые из них – со своими детьми, что, несомненно, примечательно. Возможно, это следующее поколение героев спортивного ориентирования.

Традиционное мероприятие из года в год собирает спортсменов страны на гостеприимной осинской земле, чтобы развивать и популяризировать спортивное ориентирование в Пермском крае. Да будет так и дальше!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анвар Нурисламов, президент Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края, главный судья соревнований:

– В 26-й раз мы собрались на берегу красавицы Камы, чтобы провести кубок Пермского края по спортивному ориентированию. Уникальный ландшафт, красивая местность и атмосферная многодневка счастья, потому что каждый, приезжая сюда, получает заряд позитивной энергии на целый год и ждёт новой встречи. Здесь спортсмены получают не только медали, но и новые знакомство и дружбу, а члены их семей приобщаются к здоровому образу жизни. Развиваться соревнованиям помогают Правительство Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, администрация Осинского городского округа и, конечно же, большую поддержку получаем от наших партнёров. Один из них – Компания «ЛУКОЙЛ». Хочется заметить, что, когда чувствуешь такую мощную всестороннюю помощь, хочется двигаться вперёд.

Андрей Макшин, заместитель председателя ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Я от всей души приветствую организаторов, участников соревнований и зрителей. Буквально два месяца назад прошло торжественное чествование победителей конкурса социальных и культурных проектов, проводимого Компанией «ЛУКОЙЛ». Прошло немного времени, и мы вместе видим результат инициативы, поддержанной пермскими нефтяниками. Я впервые нахожусь на этом мероприятии и приятно удивлён, что спортивное ориентирование имеет такую большую популярность и огромное количество единомышленников. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда содействует самым значимым и самым интересным проектам. Всем участникам желаю удачных стартов, упорства в достижении цели, достойных соперников и значимых побед!

МНЕНИЯ

Динара Ахмадиева, 18 лет, Башкортостан:

– Я занимаюсь спортивным ориентированием (летним видом) шесть лет. В Осе второй раз. Очень нравится ваш сосновый лес, мох, по которому приятно ходить, и тёплая речная вода. Здесь очень красиво! Сегодня я прибежала 28-я в своей номинации, но это неважно. Главное – участие!

Ляля Муратова, 83 года, Башкортостан:

– Много лет приезжаю в Осу. Вам очень повезло: у нас в Башкирии мало таких красивых мест. Я занимаюсь спортивным ориентированием с 1963 года, 59 лет. Отличие от современности, конечно, ощутимое. Тогда масштаб чёрно-белой карты на картографической бумаге был 250 метров. Сейчас между призёрами время разнится в секунды, а раньше – от 10 минут до получаса. Кроме того, в 1960-х годах этот вид спорта был симбиозом с туризмом, увлечение которым помогло мне путешествовать по стране: я как член сборной Башкирии ездила за счёт профсоюза. Сегодня, я считаю, ориентирование – это интеллектуальный вид спорта, требующий особого образа мышления. Человек может быть умником, но он не сможет прочитать карту. Очень интересный вид спорта, и я счастлива, что являюсь частью его! Для меня это праздник души.

Ложка дёгтя

Меня огорчило, что среди такого большого количества присутствующих на мероприятии, проходящем на нашей территории, из Осы был лишь один Сергей Несынов. Причём он не непосредственный участник, а «человек при должности» – заместитель главного судьи по техническому обеспечению, начальник дистанции.

Сергею Степановичу 76 лет, из них 56 лет он занимается спортивным ориентированием. Мастер спорта СССР, судья Всесоюзной и Всероссийской категорий, двукратный чемпион СССР по спортивному ориентированию среди ветеранов, 27-кратный чемпион России среди ветеранов. Воспитал пятерых мастеров спорта и около 50 кандидатов по этому виду спорта.

В юности занимался велоспортом, гирями, штангой, стрельбой, парашютным спортом (за его плечами 167 прыжков!). Сейчас, кроме спортивного ориентирования, увлекается бегом и лыжами.

На вопрос о возрождении спортивного ориентирования в Осе ответил с грустью: «К сожалению, в Осе нет людей, которые бы занимались с молодёжью спортивным ориентированием. Я готов обучить, но нет желающих. А ведь этот вид спорта достаточно серьёзный, а, главное, востребованный и интересный».

Может, всё-таки среди осинских спортсменов найдутся тот, кто готов к такой ответственной миссии?..