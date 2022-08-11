Жители Осы побывали на личном приеме краевого прокурора

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров и председатель Законодательного Собрания региона, депутат от округа №23 Валерий Сухих провели совместный прием жителей Осинского округа.

На личный приём к прокурору обратились пять человек. Жители задали главе регионального ведомства вопросы о благоустройстве автомобильных дорог и установке освещения в ряде населённых пунктов. В частности, речь шла об отсутствии тротуара вдоль региональной дороги в д. Мостовая и д. Язлова, а также отсутствии освещения автобусной остановки в с.Горы.

Территориальной прокуратуре были даны поручения о проверке по этим обращениям и принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Жители также получили консультации и разъяснения о нормах федерального законодательства, а их вопросы были взяты на контроль.

«Такие приемы позволяют напрямую получить обратную связь от жителей, понять, как работают законы на местах, сделать выводы и определить вектор дальнейшей работы по созданию комфортной среды для жителей конкретных территорий», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.