Оса на спорте

Всё больше жителей Осинского городского округа ставят в приоритет физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни. Граждане разных поколений занимаются в парке, на Комсомольской площади, на городском и пришкольных стадионах, во дворах Осы на уличных тренажёрах и на спортплощадках сельских территорий.

Так, всё лето до 15 сентября дважды в неделю в селе Гремяча для желающих проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, ведётся спортивная работа по баскетболу и стритболу под руководством опытного тренера, школьного учителя физкультуры Фарида Юсупова.

Это стало возможным благодаря его победе в региональном проекте «Тренер нашего двора», реализуемого Министерством физической культуры и спорта Пермского края в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющимся частью национального проекта «Демография». К слову, на конкурс было подано около двухсот заявок, 112 из них получили одобрение, в том числе оказался и Фарид Юсупов.

Организаторы конкурса предоставили сельскому тренеру оборудование для игр в баскетбол и стритбол. В комплект инвентаря входят шесть баскетбольных мячей, две сетки на корзины, 20 конусов, 10 пар утяжелителей для ног, свисток, секундомер, а также брендированные баннер и футболка для тренера.

– Любимым и популярным видом спорта среди школьников и молодёжи нашего села является баскетбол. На данный момент систематически этим видом спорта занимаются 35 человек. Здешние ребята входят в сборную команду, защищая честь Осинского округа. Это, например, Ришат Якшиев. За команду техникума играет Алексей Куликов, за команду Гремячи – Андрей Власов, Константин Ясырев и Даниил Юсупов, за Гремячинскую школу выступают Виталий Харлов, Николай Сальников, Никита Аптуков и другие. Поэтому я очень рад, что материальная база пополнилась новым оборудованием и инвентарём. Приятно, что государство заботится о здоровье населения и делает всё для привлечения людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, – делится Фарид Газалеевич.

Замечу, что по условиям участвовать в конкурсе по отбору тренеров/инструкторов могли лишь те муниципалитеты, где ранее было произведено обустройство или реконструкция спортивного сооружения за счёт средств бюджета Пермского края в рамках государственной программы «Спортивное Прикамье». В Гремяче универсальная спортивная площадка появилась в 2019 году. Она оборудована беговыми дорожками, полем для игры в футбол, площадками для волейбола и баскетбола.

Кстати, с 2019 года на спортивных сооружениях сначала в Гремячинской, а затем и в Крыловской школе в результате проведённого отбора среди образовательных организаций Осинского городского округа реализуется краевой проект: «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». Два раза в неделю жители от 7 до 65 лет ближайших населённых пунктов занимаются различными видами спорта: волейболом, баскетболом, подвижными играми и скандинавской ходьбой. Всего в девяти группах на базе двух школ поддерживает физическую форму и укрепляет здоровье 161 человек.

А ранее на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию проектов по развитию массового спорта.

По словам главы Прикамья, от физической активности зависит продолжительность жизни и здоровье населения, поэтому создание необходимых условий и инфраструктуры в территориях является одним из приоритетов работы региональных и муниципальных властей. «Уже сейчас в регионе систематически занимаются спортом более 47% жителей, планируем, что к 2024 году их количество увеличится до 55%. Для достижения этих целей особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Причем не только крупным стройкам, но и объектам шаговой доступности: стадионам, площадкам, хоккейным коробкам. Именно они играют важную роль в развитии массового спорта. При этом важно не просто строить инфраструктуру, но и обеспечивать её заполняемость. Главам территорий необходимо усилить работу в этом направлении», – обозначил Дмитрий Махонин.

По поручению губернатора Пермского края в регионе активно ведётся работа по вовлечению населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни. С этой целью не только строятся и реконструируются различные спортобъекты, но и проводятся бесплатные тренировки для сдачи норм ГТО и в рамках проекта «Тренер нашего двора» и других. Губернатор также отметил, что с этого года стартовал новый региональный проект по плаванию. Это уникальная инициатива Прикамья, которая поможет обучиться плаванию около 2000 школьникам.

Согласно национальному проекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 году доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, должна достигнуть 70%.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из личного архива Фарида Юсупова