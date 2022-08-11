В ЗАГСе возобновили выдачу подарков для новорождённых

В Осинском отделе ЗАГС возобновили выдачу подарков для новорождённых. В набор входит всесезонное одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям, трикотажное одеяло-плед, комплект одежды и пелёнки.

– Мы получили подарок для новорождённых, когда делали свидетельство о рождении на младшую дочку Настеньку. Комплект универсальный, детское одеяло всегда пригодится, так же, как и пеленки и одёжка. Качество в целом хорошее, всем пользуемся с удовольствием. Такие подарки хорошая помощь для родителей. Если молодая мама, к примеру, испытывает материальные трудности в данный момент, ребёнок все равно будет обеспечен набором необходимых вещей, – говорит Жанна, жительница Осы.

Подарочный набор могут получить все родители, чьи дети появились на свет в этом году. Комплект вручается в органах ЗАГС при получении свидетельства о рождении и при наличии у родителей регистрации по месту жительства в пределах края.

В конце прошлого года краевые власти объявили аукцион на поставку подарочных комплектов детских принадлежностей «Подарок новорождённому». В связи со сменой поставщика произошла небольшая задержка выдачи комплектов. Однако к лету вопрос был решён. Тем родителям, которые не получили подарочные наборы при оформлении свидетельства о рождения, выдали комплекты с учётом даты рождения ребенка.

Так в середине июля сотрудники Осинского отдела ЗАГС обзвонили все семьи, у которых в 2022 году родился ребенок. В наборы вошли комплекты детской одежды для малышей постарше. Они предназначены детям, родившимся с февраля по апрель этого года, поэтому в них одежда большего размера, чем в обычных.

– Родители всегда очень радуются этим подаркам. Сам по себе набор хороший. В него входят комплекты, костюмчики, пелёнки, распашонки. В этом году у нас была задержка, в феврале закончились подарки. В июле мы вновь возобновили выдачу комплектов. 11 июля в наш отдел пришло 110 наборов, буквально за три дня мы выдали все. Причем одежда пришла с учётом возраста – 74 размера, чтобы ребенку всё было как раз, – говорит Валентина Кычёва, заведующий отделом ЗАГС администрации Осинского городского округа.

Стоит отметить, что акция проводится в Пермском крае в рамках федеральной программы «Десятилетие детства», а также при поддержке нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В этом году планируется закупить 25 265 подарочных комплектов по общей цене контракта 74,4 млн руб. Как отмечают в Министерстве социального развития Пермского края, закупка позволит обеспечить семьи с новорождёнными детьми предметами, необходимыми для ребенка в период первых месяцев жизни.

Подарочные комплекты отправятся в 17 территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края. Их поставка будет осуществляться два раза в месяц в течение года. Отметим, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Пермском крае 1 июня 2019 года. За это время подарки получили более 69 тысяч малышей региона.

Кристина ТАТАРНИКОВА

Фото предоставлено отделом ЗАГС