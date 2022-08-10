В Бардымском округе началось строительство подводящего газопровода для села Аклуши

Это позволит обеспечить природным топливом более 300 домов, в которых проживают более 750 человек.

В Бардымском муниципальном округе приступили к строительству газопровода высокого давления, общая протяженность которого составит более 1,5 км. В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что мощность объекта обеспечит возможность поставлять природное топливо в более 300 домовладений с. Аклуши, в которых проживает порядка 750 человек. Завершить строительство газопровода планируется до конца октября текущего года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что газификация занимает значительное место в повышении комфорта жизни населения. «Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей», – подчеркнул глава Прикамья.

По словам главы Бардымского муниципального округа, в дальнейшем с привлечением федеральных средств планируется выполнить строительство распределительных сетей внутри села. «Чтобы ускорить процесс получения голубого топлива в свои дома собственникам домовладений нужно сразу после заключения договора начинать подготовку оборудования к обеспечению приема газа», – рассказал глава округа.

Почетный гражданин Бардымского округа Риф Исмагилов рассказал, что для жителей с. Аклуши подведение газа – долгожданное событие. «Если будет газ, то село сразу преобразится. Не надо будет топить дома дровами или углем. Люди начнут строить большие благоустроенные дома, смогут создавать для себя удобства, не хуже, чем в городе», – отметил он.

Напомним, чтобы бесплатно получить голубое топливо в свои дома в рамках программы догазификации собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром Газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, паспорт, СНИЛС и ИНН.

По всем вопросам газификации домовладений работает «горячая линия» с номером +7 (342) 218-11-04.