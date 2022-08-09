В рамках догазификации обеспечена возможность подключения к газоснабжению для 12 тысяч домовладений в крае

Напомним, прием документов ведется в мобильных и стационарных пунктах «Газпрома», в отделениях МФЦ, а также через портал connectgas.ru и сайт Госуслуг.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов в ходе рабочей встречи обсудили реализацию в регионе программы догазификации. Отметим, по данным компании, строительство газовых сетей ведется на территории всех газифицированных округов. Подключение домовладений к газоснабжению осуществляется на основании заключенных с жителями договоров.

По данным «Газпром газораспределение Пермь», на сегодняшний день уже обеспечена возможность подключения к газоснабжению 12 тыс. домовладений. Для этого подрядчиком проложено более 330 км новых газовых сетей. Это расстояние составляет половину протяженности Пермского края с севера на юг, или сопоставимо с расстоянием от Березников до Чайковского.

До конца года планируется обеспечить возможность для подключения 17,4 тыс. домовладений. Так, например, в Чернушинском городском округе приступили к строительству распределительных сетей газоснабжения в с. Сульмаш. Реализация проекта создаст техническую возможность для подключения к природному газу 150 домовладений, в которых проживает более 300 человек. Для этого будут построены новые сети общей протяженностью более 15 км.

«Все строительные работы идут в соответствии с утвержденным планом-графиком, и даже с его небольшим опережением. Правительство Пермского края оказывает полную поддержку, благодаря чему в регионе газораспредительные сети в рамках догазификации строятся до фасада дома без привлечения средств граждан», – отметил Сергей Черезов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что сегодня, наравне со строительством сетей, большое значение имеет и разъяснительная работа с жителями. Очень важно, чтобы граждане, которые обращаются в компанию по вопросам газоснабжения, получали все необходимые сведения о процедуре подключения. «Информация о том, что сегодня в регионе в рамках догазификации сети прокладываются до фасадов домов бесплатно для потребителей, должна быть доведена до собственника каждого частного дома», – акцентировал губернатор.

По информации Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, пуск газа уже осуществлен для 2,7 тыс. домовладений: «Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться, - отмечают специалисты. - Стоит отметить, что граждане могут воспользоваться комплексной услугой, включающей газификацию под ключ: это подведение газопровода до границ земельного участка, проектирование и строительно-монтажные работы в границах земельного участка по стандартизированным тарифным ставкам».

Отметим, на сегодня несколько регионов России взяли на вооружение опыт Пермского края по бесплатному доведению газа не только до границ участков, но и до фасадов домов в рамках программы догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Например, в Нижегородской и Московской областях, а также Санкт-Петербурге принято решение продлевать сети до цокольного этажа зданий. Проект станет бесплатным для жителей этих регионов, и не только льготных категорий граждан, но и всех желающих.

Напомним, прием документов на догазификацию ведется в мобильных и стационарных пунктах «Газпрома», в отделениях МФЦ, а также через портал connectgas.ru и сайт Госуслуги.