Дмитрий Махонин и Сергей Черезов обсудили ход газификации северных территорий Прикамья

Стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС Соликамск до села Серегово протяженностью более 180 километров.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» Сергеем Черезовым. Стороны обсудили ход реализации мероприятий в рамках расширения программы газификации Пермского края на 2021-2025 гг. Напомним, соответствующее соглашение было подписано главой региона Дмитрием Махониным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года и предполагает строительство 22 дополнительных объектов, которые позволят газифицировать десятки населенных пунктов Прикамья. 14 из них на севере края – в Чердынском и Красновишерском городских округах.



Сергей Черезов сообщил, что для газификации этих территорий подготовительные работы начались уже в июле. За месяц проведен большой объем мероприятий. Одно из ключевых – стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС Соликамск – г. Красновишерск - д. Рябинино – г. Чердынь – с. Покча – д. Езова – п. Вильгорт – с. Камгорт – с. Бигичи – с. Искор – п. Ныроб – с. Губдор – д. Нижняя Язьва – п. Березовая Старица – с. Серегово. Ориентировочная протяженность газопровода составит порядка 178 км. «Специалисты компании «Газпром проектирование» вместе с муниципалитетами согласовали акт выбора трассы, необходимые ответвления на населенные пункты. Проведен гидравлический расчет. Также уже выполнен расчет для заказа необходимых материалов строительства», – рассказал Сергей Черезов.



Дмитрий Махонин подчеркнул высокую значимость реализации проекта строительства газопровода. «В Красновишерском и Чердынском городских округах сетевого газа никогда не было. Благодаря расширению программы в этих территориях газ поступит не только в окружные центры, но и в маленькие населенные пункты, и люди его очень ждут. Поэтому сразу после завершения проектных работ подрядчик приступил к строительным работам. При этом необходимо заранее провести все согласования, чтобы все работы были синхронизированы с капитальными ремонтами дорог в округах», – акцентировал Дмитрий Махонин.



Со своей стороны, Сергей Черезов отметил, что планируется поэтапно проектировать газопровод, и после готовности каждого этапа начинать строительство.



Подводя итоги совещания, Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость строго соблюдать сроки, сохраняя высокий темп проведения работ, так как людям очень нужен газ.



Напомним, в июне этого года было принято решение об увеличении инвестиций компании ПАО «Газпром» в Пермском крае, чтобы дополнительно построить еще 1 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. В результате будут созданы условия для газификации около 18,5 тыс. домовладений в 75 населенных пунктах. Кроме того, будет обеспечена возможность для перевода на «голубое топливо» 53 котельных, что позволит снизить издержки на их содержание и повысит эффективность работы коммунального комплекса.



Отметим, в 2022 году на реализацию программы газификации Пермского края направлен беспрецедентный объем средств – 11,6 млрд руб. Это позволит обеспечить возможность для подключения 17 тыс. домохозяйств края. Так, активно ведутся работы по строительству межпоселкового газопровода п. Фаор – д. Кресты – с. Плишкари Еловского округа. Продолжается строительство межпоселковых газопроводов в Верещагинском городском округе (АГРС Верещагино – д. Бородули), в Юсьвинском муниципальном округе (д. Малая Мочга – с. Они – п. Майкор), в Нытвенском городском округе (с. Григорьевское – с. Покровское), в Кудымкарском муниципальном округе (ГРС «Кудымкар» – д. Почкина – д. Ивукова – с. Пешнигорт – д. Амонова – д. Внукова – д. Васева – д. Лелева – с. Верх-Иньва).