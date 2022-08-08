Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в Пермском крае уже с 1 января 2023 года

Каждый третий житель Прикамья является получателем той или иной меры поддержки. В приоритете находятся семьи с детьми, граждане старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями.

3 августа на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями региона в полном объеме.



Напомним, ранее в связи с высоким уровнем инфляции в первом квартале 2022 года, глава Прикамья дал поручение краевому Правительству, в том числе социальному блоку, проиндексировать все имеющиеся меры поддержки. По словам Дмитрия Махонина, важно, чтобы несмотря на ситуацию в экономике, благосостояние граждан продолжало расти.



Заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова доложила губернатору, что в текущем году были дважды внесены изменения в закон о бюджете, благодаря которым за последнее полугодие социальные выплаты проиндексированы трижды – увеличение произошло на 10 %. Это касается тех мер, которые не носят компенсационный характер и не привязаны к прожиточному минимуму. Но выплаты, зависящие от него, также выросли, так как он был увеличен с 1 июня этого года с 11 642 руб. до 12 806 руб.



На сегодняшний день, получателем той или иной меры поддержки является каждый третий житель Прикамья. В приоритете находятся семьи с детьми, граждане старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями. Также в крае активно ведется работа по снижению уровня бедности, сокращению численности малоимущих семей с детьми за счет реализации адресных механизмов помощи.

Например, с 1 июля начались выплаты многодетным малоимущим семьям на приобретение школьной и спортивной одежды. В этом году выплату получат более 38 тыс. детей. Надежда Подъянова подчеркнула, что очень важно, чтобы без внимания и поддержки не осталась ни одна семья, которая нуждается в помощи.



По программе «Молодая семья» с начала года в Прикамье сертификаты на улучшение жилищных условий получили более 900 семей. В регионе также действует технология «Семья для пожилого и инвалида», ставшая востребованной. В этом году благодаря ей более 1,5 тыс. одиноких пожилых людей уже обрели дом.



Кроме того, уже более пяти лет в регионе работает Служба ранней помощи, специалисты которой совершенно бесплатно помогают семьям, имеющим детей раннего возраста с наблюдаемыми рисками или трудностями развития. За пять лет услугами службы воспользовались более 3 тыс. семей.



Также во всех территориях Прикамья уже 4 года действует уникальный проект – Служба социальных участковых. Она охватывает порядка 240 тыс. жителей региона из приоритетных категорий – одинокие люди старше 75 лет, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и все те, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется гражданам, которые проживают в учреждениях социального обслуживания. Это почти 12 тыс. человек – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые граждане, люди с инвалидностью и лица без определенного места жительства. Для них за счет поддержки края обеспечивается бесплатное питание.



Замминистра соцразвития Прикамья Надежда Подъянова сообщила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены, в том числе за счет внутренних финансовых ресурсов. «Однако на 2023 год при формировании бюджета просим учесть дополнительную потребность в размере 120 млн руб. на питание граждан в социальных учреждениях. Кроме того, предлагаем проиндексировать социальные выплаты уже с 1 января следующего года с учетом инфляционных ожиданий», – сообщила замминистра.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил Министерству финансов совместно с Минсоцразвития доработать предложение о внесении изменений в бюджет на следующий год – поправки будут вноситься уже в сентябре. «Депутаты краевого Заксобрания должны понимать, что от этого зависит благополучие и благосостояние наших жителей, поэтому рассчитываю на их поддержку. Необходимо этот вопрос переложить уже в плоскость нормативных документов», – резюмировал глава региона.

Источник - Сайт губернатора и Правительства Пермского края