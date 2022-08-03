Ощутить гараж своим

Что и как делать, чтобы оформить в собственность дом для автомобиля и землю под ним?

В 2021 году в России вступил в силу федеральный закон «О гаражной амнистии», позволяющий в упрощенном порядке оформить собственность на индивидуальные гаражи и земельные участки с ними.

Как сообщили в минимущества края, с начала действия закона в Прикамье оформлено в общей сложности более 1,5 тыс. участков и гаражей.

Реализовать право

Какие документы потребуются для оформления гаража в собственность? Это могут быть: технический паспорт, невзирая на его давность; справка о выплате пая в гаражном кооперативе; документы о наследстве или покупке гаража.

Следующий шаг: нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Эту информацию можно получить в Росреестре, многофункциональном центре, филиале Кадастровой палаты, в местной администрации.

Если ваша земля на кадастровом учете, можно сразу переходить к оформлению. Если нет, надо образовать этот земельный участок. То есть самостоятельно или с помощью кадастрового инженера, заключив с ним договор, подготовить схему расположения границ участка под гаражом.

Дальнейшие шаги: предварительное согласование земельного участка в органах местной или государственной власти, или в управлении Росимущества, если земля находится в федеральной собственности. И, при положительном ответе, подготовка межевого плана участка, а также техплана гаража (это тоже может сделать кадастровый инженер).

Когда кадастровый инженер сообщил, что документы готовы, нужно обратиться в Росреестр для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Получив выписку из ЕГРН на земельный участок под гаражом, вы с документами на руках (техплан на гараж, выписка из ЕГРН, решение о предварительном согласовании на участок), обращаетесь в администрацию. Орган власти должен принять решение о бесплатном предоставлении участка в собственность, подать заявление в Росреестр и передать вам документы, подтверждающие регистрацию прав собственности.

С получением выписки из ЕГРН на земельный участок и гараж, вы можете чувствовать себя его полноправным хозяином.

Не стать «добычей» мошенников

Большая работа по наполнению ЕГРН необходимой информацией проводится сегодня в Прикамье. Это делается в рамках закона о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Он действует в России с июня 2021 года, цель – вовлечь в гражданский оборот земельные участки, здания, строения, квартиры, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о них до сих пор не попали в ЕГРН. Как сообщают в минимущества региона, за год муниципалитетами внесена информация о выявленных владельцах в отношении более 1 тыс. 100 ранее учтенных объектов. Число граждан, самостоятельно оформивших свои права на землю, жильё или различные постройки, превысило 22 тысячи.

ЕГРН – единственный ресурс, подтверждающий права на земельные участки или другие объекты недвижимости.

– Это обеспечивает гражданам дополнительную защиту имущественных интересов, дает возможность в любой момент оперативно распорядиться своей недвижимостью и помогает оградить их от действий мошенников, – подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин на заседании регионального кабинета министров 6 июля. – И для нас важно, что Прикамье входит в число лидеров в Российской Федерации по реализации данных процедур.

Губернатор поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов усилить информирование жителей края по поводу возможности воспользоваться своими правами.



Андрей Панин

Фото Владимира Бикмаева

По материалам газеты «Звезда» № 28 от 22 июля 2022 года

Справка

Воспользоваться «гаражной амнистией» можно при соблюдении трёх условий одновременно:

[v] гараж является капитальным;

[v]построен до введения действующего Градостроительного кодекса РФ (29 декабря 2004 года);

[v] не признан самовольной постройкой.

Онлайн

Перечень необходимых документов – на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru (18+).

Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учёте, – на публичной кадастровой карте Росреестра pkk.rosreestr.ru (0+).

От первого лица

Алексей МЕЛЬНИКОВ, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края:

– В июне нами принят краевой закон, служащий тем же целям: расширен перечень документов, которыми может воспользоваться гражданин, оформляя гараж в собственность. Федеральным законом было предусмотрено семь оснований, мы добавили еще пять. Например, если гражданин платил налог за данный земельный участок, это является подтверждением, что он может претендовать на свой гараж!.. Процедурой гаражной амнистии в нашем крае воспользовались на сегодня владельцы уже более 500 гаражей и свыше 1,5 тыс. земельных участков.