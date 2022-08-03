В столице Прикамья за месяц установлено 15 контейнерных площадок нового образца для раздельного сбора ТКО

Их оборудование на первоначальном этапе запланировано почти в 60 локациях города.

В центральном планировочном районе Перми при краевом софинансировании начался ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок по единому образцу. Они разделены на секторы, каждый из которых предназначен для конкретного вида отходов, и оснащены разъясняющими информационными табличками. За месяц оборудовано 15 контейнерных площадок, выполненных по новому образцу, и 10 из них уже пользуются популярностью у жители города.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что главная задача на сегодня в этом вопросе – придать местам для сбора мусора общий вид, сделав их при этом функциональными и удобными для людей. «Новые площадки огорожены со всех сторон и разделены на секции. Отсюда «полезные отходы» увозят на сортировочную линию, затем отправляют на переработку и дают им вторую жизнь. Возчики отмечают, что с такими площадками люди начинают по-другому относится к ТКО, становятся более аккуратными, задумываются о раздельном сборе мусора», – подчеркнул губернатор.

Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, на первоначальном этапе в дворовых территориях Перми предполагается обустройство 58 мест для накопления ТКО, оборудованных в едином облике. Так, в Ленинском районе запланировано разместить 4 объекта, в Свердловском – 20, еще 34 должны появиться в Дзержинском.Также прорабатывается вопрос о возможности тиражирования этой практики в других территориях края.

Отметим, проект внедряется по поручению губернатора с целью популяризации раздельного сбора среди населения. Кроме того, это важный элемент преображения Перми к своему 300-летию. «Перед нами стояла задача продумать оборудование площадок таким образом, чтобы они были узнаваемыми элементами благоустройства, но в то же время не привлекали к себе внимания, органично вписываясь в облик города», – пояснил генеральный директор АО «ПРО ТКО» Степан Микаберидзе.

Регоператор, разработавший дизайн площадок, осуществляет авторский надзор за ходом обустройства новых площадок, выполняемых по единому образцу, контролируя соблюдение требований проектной документации.

Площадки нового формата соответствуют запросам жителей. Исполнительный директор ООО УК «Территория качества» Анатолий Титов рассказал, что ранее по адресу шоссе Космонавтов, 82 было установлено два массивных открытых контейнера типа «бункер». «Жители часто обращали внимание на то, что площадку давно пора обновить, придать ей более цивилизованный и современный вид, чтобы она не уродовала двор и была удобной для пользования. И сейчас у нас практически появилось место для раздельного сбора отходов, соответствующее всем этим требованиям. Она смотрится культурно и органично. И жители отметили, что стало лучше», – говорит руководитель управляющей компании.

Напомним, первая, пилотная площадка нового образца была оборудована в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. Восстания, 43. С нее отходы, подлежащие повторной переработке, вывозят на сортировочную линию в с. Лобаново Пермского муниципального округа. Затем они отправляются на предприятия в качестве сырья для выпуска новой продукции – предметов быта и т.п.

Ранее глава региона акцентировал необходимость создать условия, при которых сортировка отходов станет простой и естественной процедурой для всех жителей Прикамья. «В этом вопросе важна роль как неравнодушных активистов и общественных организаций, ведущих просветительскую работу, так и социально ответственных СМИ. Нам сообща необходимо сделать так, чтобы каждый человек, живущий в регионе, понимал, что от его действий напрямую зависит состояние окружающей среды», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Отметим, на сегодня механизм раздельного сбора мусора внедрен в 9 территориях региона: в него постепенно вовлекаются жители Перми, Кудымкара, а также Кудымкарского, Кочевского, Косинского, Юрлинского и Пермского муниципальных и Краснокамского и Оханского городских округов.

Подчеркнем, мероприятия по внедрению раздельного сбора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Среди задач нацпроекта – к 2030 году достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку. Работы по оборудованию контейнерных площадок в Прикамье проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».