В Пермском крае начали работу еще шесть модельных библиотек нацпроекта «Культура»

В июле текущего года в Пермском крае свои двери для читателей открыли шесть библиотек преобразованных в модельные. Эти проекты выиграли конкурс на получение федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Культура», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, благодаря нацпроекту Центральная городская библиотека Добрянки стала большой современной площадкой с элементами лофта для комфортного времяпрепровождения. В учреждении оборудованы функциональные зоны. Появилось специальное помещение – кабинет деловой информации, в котором по графику работают различные общественные организации города. Читальный зал тоже преобразился – теперь это уютное помещение для разнообразных видов деятельности. Есть специальная воркшоп-зона – автономное пространство общения и проведения досуга. Зона справочно-информационного чтения объединяет пространство чтения периодики и работы онлайн – на современных компьютерах и с использованием VR-очков. Фонд пополнился 3 179 экземплярами новых книг.

Барда выиграла сразу два конкурса – федеральный и региональный, на модернизацию детской и взрослой библиотек.

«В основу создания нашей модельной библиотеки легла идея сохранения аутентичности бардымского народа, – рассказала Лилия Исакова, директор Центральной библиотеки Барды. – Библиотека должна быть своего рода координатором, организатором и собирателем всего самого интересного, передового, творческого, краеведческого, что составляет гордость нашего народа. С этой целью мы организовали многофункциональный центр по краеведению под названием Гостиная «Кый» (кый – главная особенность диалекта татар)».

После модернизации в детской библиотеке появилась комната-музей Габдуллы Тукая, классика татарской литературы, корни которого связаны с Бардымской землей. Библиотека будет решать задачу сохранения, развития национальной культуры, традиций благодаря доступу населения к фонду книг на татарском и башкирском языках. Авторы проекта постарались максимально укомплектовать учреждение книгами для подростков, отраслевой, краеведческой, справочной литературой, а также новыми электронными изданиями и аудиовизуальными материалами, «говорящими» книгами и флеш-картами для незрячих читателей. Были приобретены компьютеры, тифлооборудование для слабослышащих, интерактивная панель, изготовлено визуальное оформление и навигация. Фонд библиотеки пополнился 1 186 новыми книгами.

В Березовке открылась первая модельная библиотека. По дизайн-проекту пространство стало тематически зонировано. Здесь разместились мобильные стеллажи с периодикой и полки выдачи книг. Во время ожидания посетители смогут скоротать время на мягких диванах или в библиотечном кафе. Планируется использовать это пространство также для выставок и книжного магазина. Теперь здесь есть и событийное пространство, которое соединяет в себе функции конференц-зала, зала для кинопоказов, а также место для молодежной студии.

В распоряжении читателей – проектор, шлем виртуальной реальности, электронная книга, интерактивный стол, вокальная радиосистема с микрофонами, моноблоки и многое другое. Для маломобильных гостей библиотеки приобретен гусеничный лестничный подъемник.

По словам директора библиотеки Ирины Рязановой, в планах коллектива – организовать ряд библиотечных объединений и клубов разнообразной тематики.

Еще два учреждения культуры после обновления открылись в Перми – библиотека № 21 (ул. Гашкова, 20) и Центральная детская библиотека им. Воробьёва (ул. Чернышевского, 5). К услугам посетителей комфортное многофункциональное пространство, доступ к цифровому контенту, в том числе к Национальной электронной библиотеке, мультимедиа оборудованию.

В Минкульте Прикамья отмечают, что библиотека № 21 популярна как у взрослых, так и у детей. После ремонта здесь организованы залы мероприятий, мастер-классов и краеведения. В детском абонементе оборудованы игровая зона для дошкольников, интерактивный комплекс для малышей, коворкинг-пространство для подростков.

«Дизайн всех наших модельных библиотек разрабатывают профессионалы. При этом, во всех библиотеках есть что-то общее, например, цветовая гамма и логотипы. Кроме того, открывая модельную библиотеку, мы направляем около 1 млн руб. на приобретение новых изданий. Это детская, художественная литература и энциклопедические издания, – пояснила Светлана Хаерзаманова, директор «Объединения муниципальных библиотек».

В Центральной детской библиотеке им. Воробьёва появилось коворкинг-пространство для подростков, которое подходит для подготовки домашних заданий, самостоятельной работы. В медиа зале расположены компьютеры для доступа к массивам современных электронных ресурсов, проводится обучение современным цифровым навыкам – компьютерной анимации, 3D-моделированию, графическому дизайну.

На сегодня в Пермском крае открыто 25 модельных библиотек. Регион – один из лидеров в стране по количеству учреждений. Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Махонина новые модельные библиотеки открываются не только за счет федеральной субсидии, но и за счет региональной. «Наша задача – преодолеть территориальную дискриминацию, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. С помощью федеральной поддержки мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Все это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий Прикамья появляются новые возможности для культурного развития», – отметил глава региона.

В сентябре после обновления свои двери откроют еще два учреждения в рамках регионального отбора. Последние приготовления перед важной датой проводят Детская библиотека в с. Юрла и библиотека № 2 в с. Романово близ Березников. К концу года сеть модельных библиотек Пермского края будет насчитывать 27 адресов.