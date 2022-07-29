Игорь Комаров и Дмитрий Азаров осмотрели площадки «iВолги» и пообщались с участниками форума

Площадки форума «iВолга» посетили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров.

Фестивальная поляна после двух пандемийных годов вновь наполнилась самыми активными, инициативными, талантливыми ребятами со всей страны. Юбилейная "iВолга" подготовила для участников насыщенную образовательную и культурно-досуговую программу. В этом году на участие в «iВолге» подали заявки более 20 тысяч человек, 1 800 из них смогли попасть на фестивальную поляну.

Экскурсию по площадкам провела директор форума Кристина Гнатюк.

Первой остановкой для знакомства стали «Культурный центр» и площадка инклюзивного городка. Ребята с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в образовательной программе смен, в рамках которых они прошли отбор, и в активностях форума, защищают свои проекты.

Также полпред и губернатор заглянули на выставку "Мир глазами особенного ребенка". Дети с ментальными нарушениями создали красочную галерею. Они нарисовали 46 картин и все - особенные, так как малыши с расстройствами аутистического спектра рисовали пальцами, губами, цветами, палочками для суши, щетками и даже нитками. Все рисунки можно было приобрести. Вырученные средства пойдут на коррекционно-развивающую помощь детям с РАС.

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приобрели такие необычные произведения искусства и похвалили детей за творческие способности.

Следующей точкой экскурсии стала площадка "Серебряные волонтеры", которая открыта на форуме с 2016 года. В этом году на фестивальной поляне собралось 28 участников, активистов, лидеров и руководителей «серебряного» возраста из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской и Самарской областей. Самому старшему участнику - 82 года, самому молодому - 55 лет.

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поприветствовали участников инклюзивного городка. В этом году участниками направления стали 29 молодых людей из разных смен. Проживание для них организовано на специальной оборудованной территории лагеря: в армейских палатках, кроватях, где есть тумбы и пандусы. Участники городка ежедневно проводят творческие мастер-классы, длительностью более 5 часов, в которых может принять участие каждый желающий.

Игорь Комаров отметил, что ценный опыт и интересы участников могут помочь организовать такие инклюзивные площадки на местах, то есть в регионах, откуда ребята приехали на форум. А взаимодействие с органами власти вместе с позитивными наработками позволят эффективно транслировать этот опыт и развивать в других городах.

Дмитрий Азаров предложил участникам инклюзивного городка собраться всем вновь в сентябре в формате видеосвязи и обсудить идеи создания таких городков в регионах уже более предметно и подробно. Участники единогласно поддержали идею и уже готовы включиться в эту работу.

По словам участников, «iВолга» стала стартовой площадкой, многие возвращаются сюда волонтерами или уже сотрудниками, руководителями направлений.

Ребята поблагодарили Игоря Комарова и Дмитрия Азарова за возвращения форума после пандемии, поддержку инклюзивного движения в России и, в частности, в Самарской области.

Кроме того, полномочный представитель и глава региона осмотрели шатры делегаций регионов Приволжского федерального округа, а также вместе с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым и участниками форума собрали из пазлов-регионов единую карту ПФО. В начале форума каждой региональной делегации были розданы части большой (3 на 3 метра) деревянной карты ПФО. Участники наносили на карту своего субъекта тэги - ассоциации со своим регионом. Каждая команда собрала список из 30 слов-тегов, которые описывают их территорию, самым популярным словом стало «семья».

В течение дня полномочному представителю и губернатору Самарской области ребята рассказали об итогах различных смен, познакомили с работой, которая велась в рамках научного кластера, задали интересующие вопросы на прямом эфире в пресс-студии молодёжного Форума.

«Первое, что я увидел и отметил, это общее мнение, что наконец-то состоялась Иволга. Чувствуется, что по "iВолге" соскучились. Я скажу, что соскучилась и мы. Поэтому здесь сегодня мы были и также радовались успехам ребят вместе с ними. Каждый год видим, что ребята становятся с каждой новой "iВолгой", все более подготовленнее, целеустремленнее. И видно это по уровню проектов, которые представляют. Сегодня, например, очень искренне сильно удивили проекты. Я думаю, что регионы будут иметь большой интерес к этим проектам, и промышленные предприятия в том числе. Ребята ставят и перед нами новые большие задачи. "iВолга"» - это не только реализация ребят, но и ответственность наша по реализации их возможностей", - сказал Игорь Комаров.

«Мы всегда спрашиваем самих участников форума о том, что бы они хотели изменить, как они видят будущее нашего форума. И в этом залог развития "iВолги" и сегодня, и завтра, и послезавтра. "iВолга" будет меняться, модернизироваться, будет следовать времени, будет это время опережать, потому что здесь талантливые, креативные люди, которые щедро делятся своими идеями, что дает новую жизнь нашему прекрасному молодёжному форуму», - отметил Дмитрий Азаров, объясняя высокий интерес и популярность форума у талантливой, инициативной молодежи.

Финальной точкой дня стала торжественная церемония закрытия Форума.

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