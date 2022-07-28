Пермские школьники и их кураторы впервые участвуют в очном формате «Детской iВолги»

Впервые в юбилейный год на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в очном формате стартовала смена «Детская iВолга». Ее участниками стали порядка 150 активистов Российского движения школьников от 16 до 17 лет, а также педагоги-кураторы в возрасте от 18 до 35. Пермский край представляют 6 учеников и 2 сопровождающих.

Ежедневно участники проходят активную тренинговую программу: проектные сессии, интерактивные деловые игры, воркшопы и круглые столы от региональных и федеральных экспертов, руководителей всероссийских проектов Российского движения школьников.

Так, в рамках образовательной программы 24 июля состоялась проектная сессия «Конструктор проектов», спикером которой выступила специалист по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр» Татьяна Дячук.

«На «Детской iВолге» началась работа по социальному проектированию. В результате, к концу форума, у команд будут готовы 11 уникальных проектов по разным направлениям, начиная с экологии и заканчивая общественным пространством. Сегодня мы генерировали идеи, которые смогли бы решить актуальные проблемы в школьной среде не только на региональном уровне, но и на всероссийском», – пояснила Татьяна Дячук.

Одна из участниц специальной смены, ученица пермской школы № 114 Александра Костоусова отметила, что «Детская iВолга» – это уникальная возможность получить опыт, знания и новые знакомства. «Здесь огромное количество активных и интересных подростков, с которыми очень интересно общаться и обмениваться опытом. Здесь много интересных спикеров, есть культурные мероприятия. Одно из них – это танцевальный баттл. Около 40 участников, включая меня, зажгли на большой сцене и просто кайфанули от музыки. Каждый вечер на iВолге уникален!» – дополнила Александра.

Своими впечатлениями о форуме также поделилась студентка 2 курса Березниковского политехнического техникума (БПТ) Дарья Болотина.

«Так как это мой самый первый форум в таком формате, он оправдывает свои ожидания. Самой полезной лекцией для меня стал воркшоп "Добро не уходит на каникулы" от начальника отдела реализации проектов и программ в сфере добровольчества ФГБУ "Росдетцентр" Александра Шестова. Мы полностью продумывали мероприятие от написания положения до приглашения экспертов», – рассказывает Дарья.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «iВолга» – одна из самых полезных площадок для молодежи, поскольку участники могут не только заявить о себе, узнать много нового, но и выиграть грант на реализацию своего проекта. По его словам, важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья, а их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе.

Партнерами смены являются общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) и его проект «Классные встречи РДШ».

Деятельность РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. В рамках проекта «Классные встречи РДШ» школьники страны общаются с интересными людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Так, например, 23 июля младшие участники смены встретились с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко, который рассказал про жизнь на орбите, подготовку к полету в космос и жизнь вне планеты Земля.

Финалом смены «Детская iВолга» станет «Банк проектных инициатив РДШ», который будет включать проекты детей, а также игровые идеи педагогов, которые можно будет использовать при работе в регионах ПФО и на федеральном уровне.

Еще одной особенностью смены станет создание «Словарика диалектизмов», который тесно связан со сквозной темой форума – «Единство народов России». В него будут включены слова, которые используются в определенных регионах страны.

Торжественное закрытие Молодежного форума с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители.

Напомним, 21 июля в Самарской области начал свою работу Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». До 29 июля территория Фестивального парка (Мастрюковские озера) стала местом концентрации более двух тысяч самой активной молодежи из регионов России и Приволжья, а также гостей из Республики Беларусь, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Справка

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проводится на территории округа с 2013 года (в 2020-2021 гг. в связи с эпидемиологической ситуацией Форум проходил в формате online). Организаторами форума являются Правительство Самарской области под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.