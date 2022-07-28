В медучреждения Пермского края переданы 45 новых санитарных автомобилей

Руководителям 11 медицинских организаций Прикамья переданы 45 автомобилей «УАЗ 3962», сообщил в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Учреждения получили универсальные машины с пятиступенчатыми механическими коробками передач, хорошо приспособленные для дорог любого качества, так как имеют полный привод. Они будут распределены по территориям Прикамья в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Дмитрий Махонин отмечал важность обновления автопарков медицинских организаций, особо акцентируя необходимость передачи транспортных средств в учреждения, оказывающие неотложную помощь жителям отдаленных территорий. «Все мы понимаем, что поставки новых машин – это повышение качества оказания помощи, сохранение жизни и здоровья наших жителей. Кроме того, мы считаем важным создавать комфортные условия не только для оказания помощи прикамцам, но и для работы самих медиков, поэтому и дальше будем продолжать работу в этом направлении», – подчеркнул глава региона.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала, что машины, передаваемые сегодня, являются большим подспорьем для медицинских работников, особенно для фельдшеров ФАП. «Медучреждения смогут использовать автомобили для привоза жителей в районную больницу, в которой они смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плановый осмотры. Также на машинах будут доставляться врачи-участковые к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа. Кроме того, эти машины подходят для перевозки лекарственных препаратов и доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований», – акцентировала глава ведомства.

Новые машины были распределены по районным больницам в зависимости от потребности и общего состояния парка в медучреждениях.

Транспортные средства получили:

10 машин – Краевая больница им. Вагнера Е.А. (Березники);

7 – Кунгурская больница;

6 – больница Соликамска;

5 – больница Коми-Пермяцкого округа;

4 – Ильинская центральная районная больница;

по 3 автомобиля переданы Куединской центральной районной больнице и городской больнице Лысьвенского ГО;

по 2 автомобиля – Березовской, Большесосновской и Красновишерской центральным районным больницам;

1 автомобиль отправился в Бардымскую центральную районную больницу им. А.П. Курочкиной.

Напомним, всего с начала года медорганизациям Прикамья было передано 82 новых транспортных средства, включая сегодняшние 45. Всего в этом году планируется поставить 180 автомобилей. Так, в конце мая благодаря программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» в автопарки медучреждений 19 муниципалитетов было переданы 37 новых служебных автомобилей.