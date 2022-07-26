Развитию физической культуры и спорта в нашей стране отводится большое значение.

Президент России Владимир Путин называет развитие массового спорта одной из ключевых задач государства. «Спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», – отмечал в своём выступлении Владимир Владимирович.

А как у нас?

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал, что для повышения качества и продолжительности жизни в регионе физкультура и спорт должны стать важной частью досуга населения Прикамья. Для привлечения людей к здоровому образу жизни, прежде всего, нужно создать необходимую инфраструктуру. «Массовый спорт должен стать самым доступным занятием для времяпрепровождения жителей Пермского края. Причем вовлекать людей в него нужно с детства. Поэтому необходимо приводить в порядок спортзалы в школах, строить современные стадионы на территории образовательных учреждений, обустраивать спортплощадки во дворах», – обозначил Дмитрий Махонин.

По данным краевого Минспорта, за последние три года благодаря федеральной поддержке в Прикамье построено 37 площадок ГТО. Отметим, одной из приоритетных задач Правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно национальному проекту «Демография», к 2030 году в занятия физкультурой и спортом должны быть вовлечены не менее 70% жителей региона.

В рамках национального проекта: «Демография» разработана и успешно реализуется федеральная программа: «Спорт – норма жизни», а также население всё больше вовлекается в программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Нормы ГТО сдавали ещё наши бабушки и дедушки, родители. Как в советское время, так и сегодня этому направлению правительство страны уделяет много внимания. Строятся и реконструируются спортивные объекты, работают центры ГТО. В Осинском городском округе Постановлением главы Осинского муниципального района от 24 июня 2015 года Центр тестирования открыт на базе МАУ «Спортивная школа».

Нормы ГТО можно сдавать добровольно, начиная с 6 лет, верхней границы не существует. Таблица нормативов по разным ступеням ГТО включает в себя 11 уровней. Первые пять рассчитаны на школьников, 6-й – на молодёжь от 18 до 29 лет, уровни с 7 по 11 – на возрастные категории населения.

Отметим, что старшеклассникам и студентам успешная сдача норм ГТО даёт шанс на определённые бонусы. Согласно приказу Минобрнауки России № 1663 от 27 декабря 2016 года, за выполнение нормативов и требование золотого знака отличия ВФСК «ГТО» студенты могут претендовать на повышенную государственную стипендию. Работодатели продумывают вопрос с премиями и надбавками работникам, которые стали обладателями знаков ГТО. Кроме того, при регулярном получении знака ГТО в течение нескольких лет существует особый знак отличия, выдаваемый Президентом РФ.

В нашем городе, к примеру, одно из градообразующих предприятий разработало систему стимулирующих денежных выплат за знаки отличия, и работники могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее ежегодно проводился конкурс «Кубок ГТО» на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях тогда ещё Осинского района. Надеюсь, что эта хорошая традиция возродится.

В городском парке Осы мы всё больше видим жителей, которые занимаются бегом, лыжами, скандинавской ходьбой. На уличных тренажёрах занимаются подростки. Большой популярностью пользуются стадионы возле второй, четвёртой и спортивной школ: молодёжь проводит свой досуг, играя в волейбол, баскетбол, футбол. Школьники посещают секции МАУ «Спортивная школа» и спортивной школы имени В.А. Лобанова. В последней открыты секции для осинцев разных поколений. На Комсомольской площади проводятся фитнес-тренировки под открытым небом и так далее. Спорт и физкультура в Осе – в почёте!

В этом году в рамках праздничной программы на Дне города торжественно чествовали тех, кто стремился к спортивным вершинам, сдавая нормативы ГТО. Всего в 2022 году знаки трёх достоинств получил 31 осинец. Это люди разных возрастных категорий.

Обладатель «золота»

Один из счастливчиков, получивший золотой значок, – 33-летний Александр Шестаков.

С физкультурой и спортом Саша всегда на ты. В школе по любимому предмету получал одни пятёрки. Для поддержания физической формы занимался лёгкой, а затем тяжёлой атлетикой. Когда пришло время идти в армию, юношу взяли в Президентский полк. Служил в Кремлёвской роте охраны. А там, как известно, определённые требования к физической подготовке есть. После демобилизации молодой человек устроился на работу пожарным. И эта профессия тоже предполагает быть сильным, крепким и выносливым. Все сотрудники этой службы постоянно сдают нормативы, поэтому Александр регулярно посещает тренажёрный зал спортшколы имени В.А. Лобанова.

– Спорт для меня – это образ жизни. У нас в семье все занимались. И сейчас обоих своих детей я приучаю к здоровому образу жизни. Делаем зарядку, бегаем вокруг дома, отжимаемся, совершаем велопрогулки. Я как отец хочу, чтобы дети были хорошо подготовлены к школе. Физкультура и спорт помогают направлять неуёмную энергию детей в нужное русло и дисциплинировать, – рассуждает мой герой.

По словам Александра Шестакова, немалую роль в решение сдавать нормы ГТО сыграло руководство предприятия, на котором он трудится пожарным.

– Знак ГТО стал одной из моих целей, заветным желанием. Я подал заявку и в течение года выполнял нормативы. Думаю, что на этом не остановлюсь. В 35 лет обязательно повторю свой успешный опыт, – заключает Александр.

В завершение добавлю, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» не просто пропагандирует физическую активность, но и помогает популяризировать спорт.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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КСТАТИ

Золотой знак ГТО – 18 человек: Дмитрий Шайкулов, Елисей Полыгалов, Даниил Демин, Артём Мукминов, Никита Козлов, Иван Воробьёв, Валерий Жданов, Александр Шестаков, Арсений Белевский, Денис Кучев, Тимур Ахтариев, Екатерина Драчева, Алина Закирова, Ольга Шустрова, Виктория Целищева, Анна Сыпачева, Екатерина Панкова и Илья Андреев.

Серебряный знак ГТО – 10 человек: Муратбек Бердалиев, Данил Устинов, Иван Матвеев, Надежда Карсакова, Лариса Устинова, Ирина Пешина, Светлана Глухова, Галина Мельникова, Людмила Кутюхина и Людмила Шестакова.

Бронзовый знак ГТО – 3 человека: Олег Будусов, Елена Молчанова и Антон Паньков.

МНЕНИЯ

Галина Мельникова, педагог Осинского колледжа образования и профессиональных технологий:

– Зачем мне это надо – сдавать нормы ГТО? Действительно, я не работаю в полиции, не веду физкультуру, но я работаю с будущими педагогами – учителями, воспитателями, а, если вспомнить один из педагогических принципов, то самый действенный способ воспитания – это личный пример или, как мы говорим на уроках, образец. Именно поэтому, когда я сообщила студентам о том, что мы будем принимать участие в сдаче норм ГТО, они спросили: «А Вы будете?» Сами понимаете, что я просто не могла поступить по-другому, иначе всё, что я говорю на уроках педагогики, будет неправдой. Кстати, в школе мы же тоже сдавали ГТО, и спустя несколько лет я решила проверить свои силы. Смогла, справилась! Мой внук Денис очень гордится бабушкой. А вообще с физкультурой и спортом я дружу, но в меру. Веду здоровый образ жизни. Гимнастика – мой любимый вид спорта.

Дмитрий Шайкулов, выпускник ОСОШ № 1:

– В сдаче норм ГТО я участвую не в первый раз. Мне нравится проверять свои навыки и со временем стремиться их улучшать. Ранее получил знак ГТО 3 степени. Теперь – 1 степени – золото! В этот раз, признаюсь, сдавал для дополнительных баллов к ЕГЭ для поступления в высшее учебное заведение. Я всегда занимался спортом помимо уроков физкультуры. Эта страсть у меня осталась со времён учёбы в Пермском кадетском корпусе имени Героя России Фёдора Кузьмина. К слову, и другим советую дружить со спортом. Считаю, что физические данные нужны и понадобятся в разных жизненных ситуациях. Сам, думаю, буду продолжать участвовать в сдаче ГТО.

Елисей Полыгалов, учащийся СОШ № 3:

– Заниматься спортом я начал с 4 лет (сейчас мне 15) в секции плавания Дворца спорта «Фаворит», в настоящее время – спортшкола имени В.А. Лобанова. В 10 лет на соревнованиях по плаванию в Перми на дистанции 800 метров вольным стилем выполнил норматив 3 спортивного разряда, позже на той же дистанции выполнил норматив 2 спортивного разряда. Занимался плаванием 12 лет, неоднократно участвовал в районных и краевых соревнованиях. В моей копилке 46 медалей, в том числе: 15 – за 1 место, 11 – за 2-е и 20 – за 3-е. Я поддерживаю здоровый образ жизни, и когда в школе предложили сдать нормы ГТО, решил проверить себя. В результате в 2020 году получил бронзовый знак, а в 2022-м – золотой знак ГТО. На протяжении двух лет и в настоящее время я увлекаюсь баскетболом, в составе команды выступаю на муниципальных и межмуниципальных соревнованиях. Всем желаю успехов. Хотел бы посоветовать заниматься спортом с младшего возраста, ведь он способствует не только фигуре и красоте, но и, главное, здоровью! Помимо того, что сдача норм ГТО даёт уверенность в собственных силах, золотой знак позволяет увеличить баллы по ЕГЭ. А поскольку я планирую поступать в Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, то, уверен, что моя неплохая физическая подготовка сыграет определённую роль.