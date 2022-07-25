Подрядчик проводит модернизацию системы водоснабжения поселка Менделеево опережающими темпами

По оценкам специалистов готовность объекта, реализуемого в Карагайском округе, уже составляет более 60%. В настоящее время там проводится строительство насосных станций.

Проект реконструкции системы водоснабжения в п. Менделеево Карагайского муниципального округа находится в активной фазе. В настоящее время подрядная организация ООО «Стройпроект» приступила к строительству новых насосных станций, что позволит улучшить качество питьевой воды для 3 тыс. потребителей, сообщили в МинЖКХ и благоустройства Прикамья.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что одна из ключевых задач для региона – обеспечение населения качественными услугами. «Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна», – акцентировал губернатор.

Как рассказали специалисты подрядной организации, самые тяжелые работы уже выполнены. Линейная часть объекта завершена. Уложено более 2 км новых сетей. «Готовность объекта на сегодняшний день превышает 60%, сейчас для строительства двух насосных станций в котловане устанавливаем три резервуара объемом по 75 кубометров каждый. Запас воды и насосы рассчитаны таким образом, чтобы подавать питьевую воду для нужд населения бесперебойно, а при необходимости использовать при пожаротушении. Планируем завершить все строительные работы раньше намеченного срока», – уточнил директор по строительству ООО «Стройпроект» Олег Красовский.

В краевом Министерстве ЖКХ отмечают, что после завершения всех строительно-монтажных работ будут выполнены пуско-наладочные работы, и уже в конце года жители поселка получат качественную услугу.

В администрации округа подчеркивают значимость проекта для жителей. «В территории действительно была проблема по несоответствию качества питьевой воды нормам по некоторым показателям. Кроме того, мощности действующих сегодня скважин недостаточны для полноценного водоснабжения муниципалитета. Вода из новых скважин в районе д. Богданово уже прошла проверку качества и отвечает всем требованиям», – подчеркнул глава Карагайского муниципального округа Василий Нечаев.

Напомним, на реализацию проекта в п. Менделеево выделено порядка 34,5 млн руб. При этом 95% суммы составят федеральные средства и еще 5% направлено из регионального и муниципального бюджетов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнена реконструкция системы водоснабжения в Лысьве, п. Лямино Чусовского городского округа и Мотовилихинском районе г. Перми. Таким образом, качество коммунальной услуги улучшилось в домах, где проживают более 230 тыс. жителей. На реализацию этих проектов из бюджетов всех уровней направлено порядка 600 млн руб.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края