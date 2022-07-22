На Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2022» приехали более двух тысяч участников

Пермский край представляет делегация из 86 человек.

На площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в Самарской области состоялось торжественное открытие X Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2022». Он проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

На мероприятие съехались более двух тысяч молодых людей из регионов России и Приволжья, а также гости из Республики Беларусь, Луганской и Донецкой Народных Республик. Пермский край представляет делегация в составе 86 человек. Среди них в том числе шесть участников специальной смены «Детская iВолга», которая впервые проходит в очном формате для самых юных активистов в возрасте 16-17 лет.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил Олег Машковцев: «Сегодня на гостеприимной самарской земле стартует Форум ПФО «iВолга», который ежегодно проводится по поручению президента России Владимира Путина. Именно здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте. В этом году мы постарались сделать программу форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов».

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «iВолга» – одна из самых полезных площадок для молодежи, поскольку участники могут не только заявить о себе, узнать много нового, но и выиграть грант на реализацию своего проекта. По его словам, важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья, а их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе.

Своим мнением о первом дне форума и церемонии открытия поделилась участница делегации, студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета Екатерина Жирнова. «Делегация Пермского края была одной из самых заметных на церемонии открытия. В наших руках было десять флагов нашего родного региона и Коми-Пермяцкого округа. Особенный шарм добавляет наша фирменная амуниция – сине-фиолетовые футболки и бомберы с вышивкой регионального молодежного бренда «#нужные_люди». Несмотря на долгую дорогу, каждый их нас заряжен огромной энергией, которую хочется потратить на развитие своих навыков и компетенций», – отметила Екатерина Жирнова.

В течение всего дня до церемонии открытия участники делегации заселялись в палаточные городки, обустраивали региональный шатер, вход в который украшает миниатюрная копия знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами», а также знакомились со своими коллегами по профильным сменам.

Напомним, в этом году участники форума пройдут образовательную программу, которая включает девять профильных смен: «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия Добро», «Место жительства», «Творческий процесс», лаборатория «Практика», «Детская iВолга» и «Государственная молодежная политика». Ключевым нововведением форума в этот раз является сквозная тема «Единство народов России», которая встроена в каждую образовательную смену.

В программе форума предусмотрены тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней.

Один из проектов, который Пермский край представит на грантовом конкурсе, направлен на переработку древесных отходов в удобрения с целью снижения негативного экологического следа на окружающую среду и увеличение урожайности. Его автором стала студентка Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д. Н. Прянишникова Катарина Ковачевич.

Торжественное закрытие Молодежного форума с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители.

Справка

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проводится на территории округа с 2013 года (в 2020-2021 гг. в связи с эпидемиологической ситуацией форум проходил в формате online). Организаторами форума являются Правительство Самарской области. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края