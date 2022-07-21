Пермская делегация отправилась на форум «iВолга»

20 июля пермская делегация отправилась в Самарскую область на X Молодежный форум «iВолга», организованный под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Ежегодно на площадке собираются самые активные представители молодежи, чтобы приобрести новые компетенции, поделиться опытом в реализации молодежной политике в своих регионах, перенять у коллег успешные форматы и представить инициативы на грантовом конкурсе.

В команду Пермского края вошли 86 человек, среди которых студенты средних специальных и высших учебных заведений, специалисты по работе с молодежью муниципальных образований, а также активисты молодежных общественных организаций.

Каждый их них выбрал одно из направлений образовательной программы: государственную молодежную политику, добровольчество, предпринимательство, творчество, развитие молодежных общественных объединений и другие. Также молодежь представит свои проектные инициативы на суд экспертов в надежде получить грантовую поддержку.

Например, в рамках проекта «Закамский Тон» пермского художника Ивана Махомета предлагается преобразить уличным искусством центральные тепловые пункты во дворах Кировского района города Перми. «Проект направлен на формирование позитивного образа современного микрорайона Закамск на основе оживления приятных воспоминаний и образов, связанных с современным восприятием территории и ее историческим прошлым», – отмечает автор идеи. Разрисовка сооружений будет сопровождаться мастер-классами для молодежи, проживающей на территории района.

В рамках форума также состоится ряд увлекательных событий с различными активностями – фестиваль поколений, этномаркет, окружной DJ-фест, выставка арт-объектов регионов «Дверь в регион». Главной тематикой форума станет «Единство народов России», связанной с задачами Года культурного наследия в Российской Федерации.

На площадке «этномаркета» текстильная художница Диана Васильева представит свой бренд «Суп». Диана своими руками шьет котомки из льняных лоскуточков с различным этнокультурным орнаментом. Представителем Прикамья на окружном DJ-фестивале станет Илья Дьяченко – участник группы «DEDU PLOHO» и участник направления «Диджеинг» на XXX Российской студенческой весне в Самаре.

Также в состав делегации для участия в этнофестивале войдут представители Народного ансамбля уральского танца «Камушка» и два студенческих театральных коллектива с этническими спектаклями. Молодежная театральная компания «немхат» представит оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке «Улетают птицы», а молодежный театр танца «Shake Dance Group» выступит с хореографическими сказами «Хозяйка горы медной». Оба коллектива являются неоднократными лауреатами Российской студенческой весны. В основу спектаклей легли интервью, собранные в ходе экспедиции в д. Пелым Кочевского округа в октябре 2021 года.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что «iВолга» – одна из самых полезных площадок для молодежи, поскольку участники могут не только заявить о себе, узнать много нового, поделиться уникальным опытом, но и выиграть грант на реализацию своего проекта. «Форум «iВолга» – значимое событие для развития молодежи Приволжского федерального округа. Ежегодно молодые активисты Пермского края представляют на нем свои проекты социальной, культурной, исторической направленности. Важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья, а их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе. Правительство края со своей стороны будет оказывать ребятам всестороннюю поддержку в воплощении идей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, мероприятие пройдет с 21 по 29 июля 2022 года на территории Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер и объединит более 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Справка

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проводится на территории округа с 2013 года (в 2020-2021 гг. в связи с эпидемиологической ситуацией форум проходил в формате online). Организаторами форума являются Правительство Самарской области под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края