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Подрядчик завершил возведение основного каркаса здания нового стационара краевой психиатрической больницы

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На строительной площадке стационара краевой психиатрической больницы рабочие завершили возведение основного каркаса здания, а также устройство наружных коммунальных сетей.

Как сообщили в краевом Минстрое, общая строительная готовность оценивается в 30%. В настоящее время строители ведут кладку наружных стен и внутренних перегородок, монтируют окна, внутренние инженерные сети, отделывают помещения и устраивают кровлю. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к фасадным работам. Также на территории больницы возведена газовая котельная, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой корпус. Как сообщают в ведомстве, работы на площадке идут в утвержденном графике. Сдать объект планируется до конца 2023 года.

Стационар площадью 18,4 тыс. кв. метров рассчитан на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на 6 коек. В составе объекта организуются лечебные, лечебно-диагностические, экспертные, лечебно-восстановительные отделения, подразделения и службы. Также в корпусе будет размещаться кафедра психиатрии.

Напомним, стационар краевой психиатрической больницы возводят в Орджоникидзевском районе Перми по ул. 2-я Корсуньская. Подрядчиком выступает ООО «Фортэкс» (Татарстан). В настоящее время компания также строит здание Краевой музыкальной школы в Дзержинском районе краевой столицы.

Проект стационара переменной этажности от трех до пяти этажей реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин, эта программа – важный стратегический документ. Его реализация, подчеркивал глава региона, способствует повышению качества жизни прикамцев.

Сейчас в регионе идет активное проектирование и строительство объектов здравоохранения, образования, в работе на ближайшие годы и крупные объекты культуры, спорта. Всего в адресную программу включено порядка 100 объектов по разным сферам. От строительства небольших сельских врачебных амбулаторий до краевой инфекционной больницы.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края

 

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