Непревзойдённые в своём деле

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» определили лучших по профессии. В 53-м Конкурсе профессионального мастерства приняли участие 125 человек из 12 цехов добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», зависимые организации и организации группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае.

Впервые нефтяников наградили в двух новых номинациях: «За инновационный подход» и «За верность традициям». За ходом соревнований первый раз в истории конкурса, кроме жюри, следили студенты корпоративных групп Пермского политеха и почётные ветераны отрасли.

В Конкурсе профессионального мастерства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» традиционно соревнуются по 11 специальностям.

Мероприятие, состоящее из двух этапов, проходило на территории Цеха добычи нефти и газа № 4 в Добрянском городском округе. В первом участники показали знания в теоретической части, а во втором, решающем этапе, продемонстрировали практические навыки на базе Полазненского нефтегазопромысла. Награды победителям на торжественной церемонии закрытия вручали Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков, Глава Добрянского городского округа Константин Лызов и руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

По итогам двух дней соревнований в главной номинации профильного направления – «Добыча нефти и газа» – первое место занял Евгений Кустов (ЦДНГ № 6). Среди молодых специалистов лучшим стал Алексей Миков (ЦДНГ № 7). В общем зачёте наибольшее количество наград у команды ЦДНГ № 4, вторыми стал ЦДНГ № 6, замкнул тройку лидеров ЦДНГ № 1. Среди подрядных организаций особенно отличились ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» заняв первое место в номинации «Электромонтёр». В новых номинациях наград удостоились Павел Шарайкин (ЦДНГ № 4), Иван Поперечный (ЦДНГ № 2), Иван Грищенко (ЦДНГ № 5) – «За инновационный подход», «За верность традициям» были награждены 9 участников соревнований. Победителем в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» стала сотрудница Цеха добычи нефти и газа № 5 – оператор пульта управления в добыче нефти и газа 5 разряда Закирова Анжелика Андреевна.

Справка

История конкурсов профессионального мастерства (КПМ) нефтяников Прикамья берёт свое начало с соревнований вахт буровых бригад – 1 сентября 1969 года, в канун Дня нефтяника, в окрестностях Березников, на буровой площадке перспективной Кольцовской площади, померялись мастерством лучшие буровые вахты производственного объединения «Пермнефть». Инициатором и организатором конкурса выступил молодой инженер, начальник производственного отдела по бурению «Пермнефти» Владимир Мокичев.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях совершенствования специалистов и обучения молодёжи, выявления передовых приёмов и методов труда, повышения престижа профессии и являются составной частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по непрерывному профессиональному обучению персонала.

Анжелика-победительница

Победителем в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» стала сотрудница Цеха добычи нефти и газа № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – оператор пульта управления в добыче нефти и газа 5 разряда Закирова Анжелика Андреевна.

Учиться Анжелике Закировой нравилось всегда, этот процесс она считала интересным и даже увлекательным. Школу девушка окончила с хорошим аттестатом. А потом были годы учёбы в ссузах и вузе. Имея три диплома, она могла бы быть неплохим юристом или специалистом по земельно-имущественным отношениям, но в итоге предпочла для себя другую стезю. Круто изменив жизненный курс, наша героиня стала профессионалом-нефтяником.

Всё решил случай. Тогда инженером по транспорту в ЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» работал дядя девушки. Он-то и посоветовал ей пойти в нефтяную отрасль.

– Мне было 20 лет, поэтому выбор я сделала осознанно. Написала резюме, и получила приглашение. Так начался мой трудовой путь. В нашем городе быть нефтяником перспективно: достойная зарплата, хороший соцпакет, перспектива карьерного роста. Кроме того, я ценю тот факт, что с коллегами я не только на предприятии общаюсь, но и за рамками рабочего времени. Мы как одна большая дружная семья. Вместе культурно проводим досуг: посещаем театр, оперу, ездим в цирк, зоопарк, на природу, а ещё на туристические слёты и сплавы, – рассказывает моя собеседница.

В феврале 2022 года исполнилось 10 лет, как Анжелика Закирова пришла в нефтянку. Сначала восемь лет трудилась оператором обезвоживающей и обессоливающей установки подготовки перекачивания нефти. Последние два года работает оператором пульта управления в добыче нефти и газа ЦДНГ-5.

Её задачи – внимательно отслеживать работу оборудования, принимать и чётко фиксировать информацию с установок, скважин и передавать в различные службы, в том числе в ЦИТС г. Оса. И с этим Анжелика справляется безупречно.

Когда Анжелика рассказывает о работе, её глаза светятся счастьем.

– Я ни разу не пожалела о своём выборе! Здесь непрерывное движение. Чувствуешь постоянное развитие, потому что узнаёшь что-то новое. И мне это очень интересно! – говорит Анжелика Андреевна.

Анжелика – за любой движ. Раньше она 15 лет занималась танцами в шоу-балете «Гелиос». Поэтому всегда на мероприятиях активно участвует в творческих номерах. Сейчас для поддержания физической формы занимается фитнесом и бегом.

В прошлом году Анжелике поступило предложение участвовать в профессиональном конкурсе. И, поскольку опыта особого женщина ещё не имела, решила пока повременить. Но притом наряду с коллегами подготовиться на будущее. В 2022 году Анжелика Закирова осмелилась продемонстрировать своё мастерство. Сначала в родном цехе стала первой, а затем и на краевом уровне среди коллег из предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отличилась.

– Если честно, я и не надеялась на победу. Трезво оценивала ситуацию: может техника «закапризничать» или у кого-то опыта, а, соответственно, знаний и умений больше, чем у меня. О том, что стану первой, не думала, но на призовое место рассчитывала. Узнала результат только на церемонии. Когда назвали людей, занявших 3-е и 2-е места, а моей фамилии не прозвучало – отчаялась. Но потом произнесли наш 5 цех и мою фамилию. Я сначала не поверила! Слёзы радости, волнение переполняли душу! Как я была счастлива! – делится героиня.

По словам женщины-нефтяника, группой поддержки стали не только близкие, но и весь коллектив цеха. Они болели за неё на расстоянии. Вернулась Анжелика-победительница домой из поездки ближе к полуночи. Муж Рамиль, который кстати сказать, трудится в службе механиков ЦДНГ-5, встретил супругу с цветами и коробкой конфет. А на следующее утро посыпались поздравления от коллег.

– Конкурс – это возможность проверить и утвердиться в собственных силах, перенять опыт коллег из других цехов. Конкурс – это толчок для развития и мысль участвовать ещё и ещё, – признаётся Анжелика Закирова.

Молодая, работоспособная, исполнительная, ответственная и, что немаловажно, увлечённая профессией, Анжелика справляется со всеми сложностями, которые сопряжены с посменным характером работы. Женщина говорит, что давно привыкла к этому, а семья понимает, принимает и поддерживает жену и маму.

У шестилетнего Максима родители уже замечают инженерские, как у папы, задатки. Так что вполне возможно, что сын продолжит дело Закировых старших, выберет профессию нефтяника.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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