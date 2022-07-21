Возле дома своего

Маленький Егор с удовольствием катается по новому тротуару на своём самокате. Под присмотром мамы мальчик старательно объезжает будущие клумбы возле подъездов. Жильцы пятиэтажки по адресу ул. Г. Богомягкова, 12 не нарадуются: как и было обещано при формировании заявки на участие в краевой программе «Формирование комфортной городской среды», подошла их очередь на благоустройство придомовой территории.

Работы идут полным ходом, уже вырисовываются контуры будущих автостоянок, подъездных путей, зелёных насаждений, заасфальтированы пешеходные дорожки. «Эти изменения для нас имеют большое значение. Стало не страшно выходить с ребёнком из подъезда. Наш двор, как проходной. Раньше здесь не было тротуара, одна сплошная проезжая часть и такое интенсивное движение! Автомобилисты из соседних домов ездят постоянно. Бывало, прямо возле подъезда парковали машины так, что не пройти. А недавно здесь сделали большую парковку и расширенный двухметровый тротуар. Появилось место как для пешеходов, так и для автолюбителей. Теперь удобно», – говорит молодая мама Галина.

Мария Сказко, старшая по дому, узнала о краевой программе ещё несколько лет назад. Женщина провела общее собрание жильцов, собрала подписи и подала заявку. В результате составили смету не только на этот многоквартирный дом, но и на два соседних общей стоимостью порядка 12 млн руб. Большой плюс в том, что все работы проводятся комплексно.

«У нас хороший дом, много семей с детьми. Когда я подавала заявку, то была 17-й в очереди. Мне сразу сказали, что благоустройство нашей придомовой территории будет происходить осуществлено в 2022 году. Участие в программе для жильцов – бесплатное. На общем собрании мы обговорили все детали. Например, ширину тротуара, расположение будущих клумб и парковочных мест. Пенсионеры просили лавочки со спинками для удобства. Предусмотрели даже плодородную землю для разбивки цветников. Хотелось сделать наш двор уютным и красивым. Я приехала в Осу в 1975 году и помню, что люди ходили в резиновых сапогах, настолько было грязно. А сейчас приятно посмотреть: дворы стали ухоженными, – рассказывает пенсионерка.

Стоимость ремонта придомовой территории этого дома составила около 3,5 млн руб. Когда основные работы будут завершены, возле каждого подъезда появятся новые лавочки и урны. Управляющая компания «Оса» работает с жильцами в тесном контакте. В предыдущие годы по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроена также придомовая территория по ул. Комсомольская, 48, ул. Бианки,16,18, 20 и Г. Богомягкова, 2. Позже планируется привести в порядок дворы домов Г. Богомягкова, 10 и М. Горького, 67.

«Два года назад мы подали три заявки на эти пятиэтажки. Собирались с жителями, подробно обсуждали, как комфортно обустроить придомовую территорию. На сегодняшний день у дома Г. Богомягкова, 10 уже сделана пешеходная дорожка, скоро заасфальтируют проезжую часть и отсыплют гравием парковки. По условиям контракта подрядчик должен окончить работы до конца августа. С остальными двумя домами мы планируем войти в программу на будущий год. Водоканал установил канализационные люки, а Теплосети заменили изношенные трубы горячей воды и подачи отопления. Жители очень довольны», – говорит Виталий Шестаков, директор УК «Оса».

В настоящее время благоустройство придомовых территорий ведётся в 13 муниципалитетах Прикамья. Работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» запланированы почти на 170 объектах, более 70 из которых – в краевой столице. В некоторых районах Перми к благоустройству дворов подрядчики приступили ещё в апреле. В результате – первые объекты уже отремонтированы и готовятся к приёмке. Сроки выполнения и качество проведённых работ держит на личном контроле губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня много внимания уделяется благоустройству дворов и общественных пространств. Это очень хорошо, потому что эти объекты ближе и дороже всего жителям. Важно, чтобы работы были выполнены добросовестно. Все госпрограммы имеют сроки, если федерация выделяет средства, они должны быть освоены, и качество работ должно быть на 100%», – подчеркивал ранее глава региона.

Отметим, в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в крае в рамках нацпроекта из федерального, регионального и местного бюджетов направлено 1,1 млрд руб. На эти средства, кроме дворовых территорий, будут приведены в нормативное состояние 72 общественных пространства.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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