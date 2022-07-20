В Прикамье за июнь при содействии Службы занятости трудоустроены почти 3 тысячи подростков

Всего в течение лета запланировано обеспечить временной работой около 5,5 тысяч несовершеннолетних.

Устройство на работу в период летних каникул, возможность получить опыт трудовых отношений и заработать первую зарплату очень востребованы у подростков, а также в этом заинтересованы родители. Центр занятости населения Пермского края приглашает несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в программе по трудоустройству подростков в свободное от учебы время, сообщили в Минсоцразвития Прикамья.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что трудоустройство подростков – важное направление работы регионального Правительства. По словам главы Прикамья, временная занятость старшеклассников способствует их социализации в обществе, дает возможность познакомиться с профессиями, получить новые навыки, понять ценность труда как своего, так и чужого.

По данным регионального Минсоцразвития, на поддержку временного трудоустройства подростков в 2022 году в бюджете Прикамья предусмотрено почти 12 млн руб. Особое внимание уделяется приобщению к труду несовершеннолетних граждан, состоящих в группе риска, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и детей из малоимущих семей. Всего за лето планируется охватить трудовой занятостью около 5,5 тыс. несовершеннолетних жителей региона. При этом по состоянию на 1 июля в Пермском крае уже трудоустроены на временные работы почти 3 тыс. ребят.

Так, 14-летняя Василиса Шагиева из Перми, решив трудоустроиться на лето, нашла работу при своей же химико-технологической школе «Синтез». В течение двух недель, согласно заключенному с работодателем трудовому договору, девушка работала вожатым в пришкольном летнем лагере.

«Я обратилась в Службу занятости. Мне предложили вариант, который меня заинтересовал, и я согласилась. Очень хотелось получить новый опыт. Нисколько не пожалела, ведь оказалось, что такая работа – это постоянное взаимодействие с детьми и подростками. Ты общаешься с ними, открываешься, даешь возможность узнать что-то новое, организовываешь их. Плюс, сама узнаешь от них что-то новое. Что касается денег, то это будет моя первая в жизни зарплата. Пока не решила, на что их потрачу», – поделилась впечатлениями Василиса.

Полученный опыт Василисе понравился, и она решила отработать еще одну неделю.

По словам заместителя директора химико-технологической школы «Синтез» Евгении Катаевой, с начала лета в учреждение работать вожатыми пришли шесть девушек.

«Для них эта работа очень полезна с точки зрения профориентации: подростки могут познакомиться с профессией преподавателя, педагога-организатора. Во-вторых, воспитанникам лагеря очень нравится, что у них с вожатыми небольшая разница в возрасте. Это важно для атмосферы: все находятся на одной волне, имеют общий круг интересов. И наконец, благодаря этому в нашем учреждении развивается система школьного самоуправления: все вожатые являются участниками советов старшеклассников, что влияет на их авторитет среди сверстников и дает возможность творчески реализоваться», – говорит Евгения Катаева.

Директор Центра занятости населения Пермского края Ольга Баклушина пояснила, что в период участия во временных работах подросток получает заработную плату от работодателя, а также материальную поддержку от Центра занятости населения в размере минимального пособия по безработице за полный месяц работы – до 1,8 тыс. руб.

Ольга Баклушина рассказала, что в настоящее время чаще всего подростки устраиваются на работы, связанные с благоустройством территорий, курьерскими услугами, а также оказывают посильную помощь при ремонте помещений. «Также они работают официантами, вожатыми, выполняют подсобные работы на предприятиях общепита и т.д. Мы приглашаем работодателей: если у вас есть рабочие места, устройство на которые не требует специальной подготовки, то специалисты центра окажут квалифицированную помощь в подборе вакансий для подростков, а также проконсультируют, как правильно оформить и подать документы», – сказала директор краевого Центра занятости населения.

В Министерстве социального развития Пермского края обращают внимание, что родителям, которые готовы поддержать желание ребенка устроиться на работу в каникулы, стоит оказать ему помощь в подборе вакансий. Можно обратиться в Центр занятости населения. Специалисты помогут определить сферу деятельности, подобрать вакансии, собрать и оформить документы и получить материальную поддержку от Службы занятости.

В случае самостоятельного поиска вариантов для трудоустройства рекомендуется в первую очередь выбирать вакансии проверенных работодателей – на общероссийском портале «Работа России», hh.ru и SuperJob.ru. Там можно просматривать не только объявления, но и отзывы о компании, в которую устраивается на работу ребенок.

В краевом министерстве акцентируют, что в любом случае следует внимательно изучать описания вакансий – обязанности, требования, условия труда. Также необходимо заключить трудовой договор, который станет гарантией соблюдения трудовых прав ребёнка.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края