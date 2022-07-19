В Прикамье за 6 месяцев объем введенного жилья в два раза превысил показатель того же периода 2021 года

Пермьстат представил сведения об итогах жилищного строительства в Пермском крае за период с января по июнь текущего года. По данным ведомства, за полгода в регионе введено 1,02 млн кв. метров жилья – в 2 раза больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

Прирост наблюдается как по многоквартирным домам, так и в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 11490 квартир и объектов ИЖС. При этом индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено 691,7 тыс. кв. метров общей площади, что в 3 раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

Напомним, в январе-июне 2021 года в регионе было построено 499,7 тыс. кв. метров жилья.

В региональном Министерстве строительства сообщили, что в прошлом году объем сданного жилья в 1 млн кв. метров был достигнут к октябрю.

Отметим, согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, представленной в июне на заседании президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина, стоит задача довести в России показатель ежегодного ввода жилья к 2030 году до уровня порядка 120 млн кв. метров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал, что Прикамье в хорошем темпе работает в направлении улучшения жилищных условий граждан. Для достижения амбициозной цели, которая поставлена в Стратегии, муниципалитетам и региональным властям предстоит усилить работу по ряду направлений. Губернатор поручил профильным министерствам в том числе ускорить процедуры вовлечения в жилищное строительство земельных участков. По словам Дмитрия Махонина, затягивание сроков согласований со стороны администраций недопустимо.

Отметим, в Пермском крае в соответствии с нацпроектом «Жильё и городская среда», инициированным Президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,3 млн кв. метров жилых помещений.

«Министерством строительства РФ Пермскому краю установлен план на 2022 год – 1,28 млн кв. метров. По текущим показателям исполнение годового плана уже составляет более 70%. Продолжаем работу с застройщиками, чтобы жилищное строительство не останавливалось. Кроме того, совместно с муниципалитетами и краевым министерством имущества формируем земельные участки и запускаем их в оборот. Один из способов увеличения объемов строительства – комплексное развитие территорий (КРТ). Также, что крайне важно, параллельно с развитием жилого строительства ведется строительство дорог, школ и других социальных объектов», – подчеркнул министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

По информации регионального Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, с начала 2022 года на территории региона выдано 30 разрешений на строительство многоквартирных домов.

В общей сложности сегодня в регионе в стадии строительства или подготовки к нему находится 2,5 млн кв. метров жилых помещений в составе многоквартирных домов. Все дома возводятся с использованием эскроу-счетов, пояснили в Минстрое Прикамья.

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края