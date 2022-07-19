Жители Перми могут подать заявку на техническое обслуживание газового оборудования в отделениях МФЦ

АО «Газпром газораспределение Пермь» и краевой МФЦ расширили перечень оказываемых гражданам услуг в режиме «одного окна».

Теперь жители Перми и края могут обратиться в МФЦ для подачи заявки на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Получить услугу можно в отделениях «Мои Документы», расположенных на территории краевой столицы. При этом потребуется только заполнить заявку и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Стоит отметить, что за один визит жители имеют возможность решить целый ряд вопросов, связанных с газоснабжением. Так, с апреля 2022 года специалисты МФЦ начали прием заявок о технологическом присоединении домовладений к газовым сетям в рамках программы по догазификации.

Новой услугой уже успели воспользоваться почти 500 заявителей. Гражданам, проживающим в газифицированных населенных пунктах, подведут голубое топливо до фасада дома без привлечения личных средств. В свою очередь, собственник объекта должен за свой счет провести работы по созданию газораспределительной сети внутри дома, а также приобрести необходимое газоиспользующее оборудование.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил максимально упростить процесс подключения домовладений к газу. «Необходимо не только строить газопроводы, но и делать подведение голубого топлива в дом более доступным для населения. В частности, сокращать сроки и упрощать процедуру подключения», – обозначил глава региона.

Кроме этого, жители Прикамья могут обратиться в МФЦ с заявкой на проведение опломбирования счетчика учета газа, заказать справку об отсутствии задолженности по оплате газоснабжения или подать заявление о внесении изменений в данные о собственнике недвижимости.

Напомним, на сегодняшний день прикамцы могут получить в филиалах «Мои Документы» и другие услуги, связанные с жилищно-коммунальными вопросами. Например, подать заявление в адрес регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов об изменении количества проживающих в квартире или индивидуальном доме, заказать справку об отсутствии задолженности. Кроме того, через МФЦ жители могут запросить справки от 13 управляющих компаний Пермского края, а также подать любой другой запрос, относящийся к деятельности УК.

«Возможность получения услуг ресурсоснабжающих и управляющих компаний через многофункциональные центры значительно облегчает процесс оформления справок и документов для граждан, – отметил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. – Раньше, например, если человек продал квартиру или хотел получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, ему необходимо было лично обратиться в 3-4 инстанции для получения различных справок. Сейчас все можно сделать за один визит в любой многофункциональный центр».

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края