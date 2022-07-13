В Прикамье продолжает работу пункт сбора помощи для бойцов Донбасса

Проект «Все для победы!», который собирает гуманитарную помощь по заявкам от военных подразделений Донбасса, продолжает свою работу.

На сайте https://pobeda.onf.ru/ размещаются запросы, собранные военкорами от военных подразделений ЛДНР и жителей. Организаторы проекта – Народный фронт (ОНФ). Они объединили усилия волонтеров, активистов и всех тех, кто самостоятельно собирает гуманитарную помощь для жителей и бойцов Донбасса: закупают товары, предоставляют склады, оказывают информационную поддержку и помощь в доставке гуманитарных грузов. Также проект позволяет централизовать сборы средств, что поможет в борьбе со сборами, которые могут организовывать мошенники, – на сайте публикуются все отчеты об оказанной помощи.

На сайте можно перечислить любую сумму для покупки необходимого снаряжения или привезти вещи в штаб Народного фронта. В Перми он располагается по адресу: ул. Советская, 76. Список необходимых вещей как для бойцов, так и для жителей опубликован на сайте проекта.

«Очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Мы пригласили военных корреспондентов, которые также работают на передовой, чтобы общими усилиями попробовать максимально закрыть потребность ребят в помощи. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая упрощает логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», – рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Акция стартовала в июне и жители Пермского края начали активно помогать военнослужащим. Об этом рассказал Алексей Мельников, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: «Есть жители, которые уже приносят необходимое обмундирование. Каждый из нас может внести свой вклад».

К акции присоединился пермский поэт Герман Гладких. В почтенном возрасте 86 лет Герману Александровичу уже не отправиться на защиту Донбасса, поэтому он решил поддержать бойцов издалека, как может – с помощью талантливо написанных стихов.

«Я горд за моряков, освобождающих Донбасс» – так подписал поэт один из сборников стихотворений, переданных фонду «Все для Победы» для защитников ЛДНР.

Ветеран флота, в прошлом – мичман, Герман Гладких посвятил свой подарок военнослужащим и медработникам на передовой. В посылку вошли 90 свежих экземпляров из циклов «Грации», «С якоря сниматься…». Автор уверен: добрые слова о мужестве и отваге помогут поддержать боевой дух защитников.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края