Фестиваль для педагогов

Педагоги Прикамья подвели итоги учебного года на школьном фестивале. Он был посвящён 100-летию пионерии.

Поводов для встречи у педагогов было достаточно: окончание учебного года, прекрасные результаты ЕГЭ и ОГЭ, начало лета и окончание пандемии. Фестиваль открывал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

Сильные и смелые

Входя на базу отдыха «Раздолье», гости сразу погружались в атмосферу пионерского детства. Дежурные вместо пароля просили их прочитать пионерские речёвки, педагогам повязывали красные галстуки и отправляли отведать походной гречневой каши. Затем учителя расходились по мастер-классам и конкурсам. Кто-то учился разводить костёр, кто-то складывал пилотки из газеты, а некоторые участвовали в вёрстке газеты «Пионерская правда».

Участие в фестивале приняли 300 педагогов из Пермского края. Приехали они сюда, чтобы зарядиться на весь будущий год творческим духом, обменяться ценным опытом и укрепить связи с коллегами из других территорий. Учителя уверены – такие мероприятия позволяют по-новому раскрыть свой потенциал и увидеть коллег с новой стороны.

Учитель географии Брюховской основной общеобразовательной школы Еловского округа Галина Зайцева рассказывает:

– Здесь подводят итоги нашей работы. Но формат немного отличается от того, который бывает во время Дня учителя. Думаю, что такие встречи помогают объединить жителей разных территорий между собой.

Директор коррекционной школы Осинского городского округа Наталья Саушкина отмечает, что на фестивале учителя получают заряд бодрости, который позволяет им собраться с силами перед новым учебным годом.

– В этот раз у педагогов была возможность почувствовать себя пионерами, вспомнить молодость, а также посмотреть на прошлое другими глазами. Получилось интересное переплетение времён. Вроде бы мы в прошлом и в то же время сделали шаг вперёд, – говорит директор школы.

В неформальной атмосфере педагоги могут спокойно пообщаться, обсудить насущные проблемы, пошутить, научиться чему-то новому. В этот день награждают лучших руководителей и педагогов. И это приятная возможность лишний раз поощрить работников образования за их непростой труд.

– В шуточной и деловой форме здесь мы подводим итоги учебного года и экзаменов. На фестивале собираются учителя из разных округов Пермского края. Год закончился, и мы можем немного отдохнуть, – говорит начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа Елена Остренко.

Всегда первые

Торжественное открытие фестиваля было организовано на живописной набережной. Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих обратился к участникам и поздравил учителей с успешным окончанием учебного года.

– За этот учебный год вы многому научились – работать дистанционно, жить с пандемией и работать в этих условиях хорошо и качественно. Этот фестиваль посвящён пионерии. А пионер всегда первый. Тот, кто ведёт за собой. Учителя ведут за собой своих учеников, тех, кто определит будущее Пермского края и России, – отметил спикер краевого парламента.

Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова сказала, что для празднования есть повод – Пермский край в этом году, впрочем, как обычно, оказался в десятке лучших по России по баллам ЕГЭ.

– Это ваша победа, ваши результаты. Хочу пожелать вам незабываемого отдыха, после которого вы с удовольствием выйдете на работу, к своим ученикам, – сказала Лариса Калинчикова.

Поздравил учителей и глава Чайковского городского округа Юрий Востриков. Он пожелал педагогам, чтобы в их территориях строили новые школы и детские сады, а учителя могли повышать свою квалификацию, чтобы ученики ими гордились так же, как они учениками.

Одним из самых ярких моментов фестиваля был конкурс визиток. Отряды построились в шеренги и после бойкого «Равняйсь, смирно!» они представили свои приветствия в духе КВН. Одна команда показала сценку с памятником пионеру с горном, который потом самостоятельно ушёл со сцены. Другая сделала фишкой своего номера танец с флагами. Ещё одна команда рассказала в шуточной, но очень информативной визитке о достижениях округа.

К мероприятию команды готовились серьёзно.

– Возраст большинства участников нашей команды – около 30 лет. Хочется, чтобы молодёжь видела такие мероприятия, участвовала, развивалась, – говорит заведующий Бардымской гимназией им. Габдуллы Тукая Альбина Киндяшева. – В своей визитке мы сделали упор на том, что хорошо получилось у нас в этом учебном году. По итогам всех рейтингов края Бардымский округ стал первым в развитии массового спорта.

Покоряя высоты

Сразу после конкурса визиток команды отправились на стадион, где соревновались в силе и спортивной смекалке – учителя перетягивали канат. А потом отправились покорять «танцевальную высоту» – несколько десятков учителей собрались вместе и за полчаса выучили энергичный танец для флэшмоба, который представили на церемонии закрытия фестиваля.

В этот день педагоги соревновались в пении туристских песен, показывали пионерскую эрудицию на интеллектуальном конкурсе, а в конце приняли участие в увлекательном конкурсе капитанов. На футбольном поле трое участников от команды становились на одни лыжи с тремя креплениями и должны были преодолеть половину поля, потом капитан убегал к другому концу поля, где должен был дротиком поразить пять шаров. Участники показали неплохие результаты и в дартсе, и в коллективной лыжной ходьбе.

На торжественном закрытии организаторы подвели итоги всех конкурсов. В конечном же итоге выиграли все. В лучших традициях пионерии победила дружба.

Наталья СТЕРЛЕДЕВА

Татьяна ЕЛОВИКОВА

МНЕНИЯ

Татьяна Жуланова, педагог-организатор Школы-интерната:

– Школьный фестиваль был организован и продуман чётко и классно, как в пионерском лагере! Несмотря на солидный 100-летний юбилей, пионерия была и по-прежнему остаётся событийным и душевным движением, и мы вновь окунулись в своё пионерское детство! После таких приятных подарков хочется вновь дарить свой опыт и радость ученикам школ. Это было яркое завершение учебного года. А вообще мы и к труду, и к отдыху всегда готовы!

Ирина Собянина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества:

– Недавно побывала на фестивале педагогов Пермского края. Эмоции зашкаливают! Шикарное место проведения: сосновый бор, речка, красота, да и только. Впечатлила очень интересная, оригинальная форма проведения, всё продумано до мелочей. Приятная, дружелюбная атмосфера, улыбки на лицах и тёплые слова, звучавшие весь день, а ещё каша, накрытый стол – всё это от души и запомнится надолго. Хотелось там остаться и побывать ещё не раз. Спасибо организаторам! Я осталась очень довольна.

Алексей Селиванов, директор Осинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской Федерации В.П. Брюхова:

– Мне удалось побывать на учительском фестивале, который объединил учителей Пермского края. Фестиваль был посвящён 100-летию организации пионерского движения. Интеллектуальный конкурс, спортивные состязания, перетягивание каната, флешмоб и различные мастер-классы – всё это включала насыщенная программа. На мой взгляд, проведение подобных встреч, как показывает практика, – возможность обмена опытом, непосредственного общения между собой педагогов с большим стажем и тех, чей опыт преподавания ещё не очень велик. Кстати, на фестивале было очень много молодых педагогов, что очень радует. Надо было видеть, с каким удовольствием они окунулись в атмосферу праздника. Считаю, что поездка на такое мероприятие – это заслуга за многодневный, тяжёлый труд педагогов. Поздравляю всех коллег Осинского округа с завершением очередного учебного года. Счастливого отпуска, тёплых деньков и солнечного настроения!