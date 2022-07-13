ЛУКОЙЛ – с заботой о здоровье

Впервые «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с многопрофильным медицинским центром «МЕДИС» запустил программу онкоскрининга для сотрудников.

Онкоскрининг – это комплексное медицинское обследование у узких специалистов, которое позволяет выявлять на ранних стадиях онкозаболевания и предотвращать их развитие. До конца 2022 года его пройдут около тысячи работников.

Актуальность проблемы онкологических заболеваний с каждым годом возрастает. В группе риска находятся мужчины старше 50 лет и женщины старше 45 лет. В этом году сотрудники Компании этих возрастных групп примут участие в программе. Исходя из полученных данных, каждому работнику будут даны рекомендации и при необходимости назначены дополнительные исследования.

«Сегодня наличие корпоративных программ укрепления и профилактики здоровья – это ответственный выбор работодателя для решения сразу нескольких задач: повышение производительности труда, мотивации и лояльности сотрудников, привлекательности HR-бренда, формирование ответственной корпоративной культуры. В ЛУКОЙЛе всегда был системный подход в вопросах здоровья сотрудников, начиная от полиса Дополнительного медицинского страхования для всех работников Компании и ежегодных медицинских профосмотров и заканчивая регулярным предоставлением санаторно-курортного лечения», – отметил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Эти и множество других социальных гарантий работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получают благодаря коллективному договору. Для предприятия это своего рода «социальная Конституция», которая строго соблюдается.

Информация предоставлена пресс-службой

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»