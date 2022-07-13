На волне успеха

В Осинском городском округе много хороших ребят, которыми гордится муниципалитет. И прошедший 2020-2021 учебный год был урожайным на медалистов.

16 выпускников 11 классов получили медали «За особые успехи в учении» (к слову, в прошлом году таких ребят было 22). Напомню, что по закону золотая медаль выдается выпускнику только в случае, если он получил красный аттестат, то есть документ с пятерками по всем предметам за 10 и 11 класс, и при этом аттестовался на ЕГЭ на «отлично» (не менее чем на 70 баллов за каждый обязательный предмет).

Обладателей «золотых» наград взрастили все четыре общеобразовательные школы округа. Наиболее продуктивной оказалась четвёртая: она выпустила во взрослую жизнь девять медалистов. Вторая школа может похвастаться тремя умниками и умницами, у первой и третьей школ таких ребят по два.

В список отличников учёбы СОШ № 4 вошли Данил Боронников, Алёна Имайкина, Яна Имайкина, Алёна Ипатова, Екатерина Мазунина, Полина Мороз, Инесса Минсадырова, Софья Осокина, Алия Тюмисова. В СОШ № 2 – Алиса Абдалова, Степан Головнин, Анастасия Тетерина. Также аттестат с отличием упорным трудом заслужили выпускники ОСОШ № 1: Дарья Жолобова, Наталья Спиридонова. В СОШ № 3 – Дарья Алатырева, Марина Богомягкова.

Прикамские выпускники хорошо справились с Единым государственным экзаменом. В 2022 году 63 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

«Для более десяти тысяч выпускников школ Прикамья завершился очень волнительный период – ребята сдали Единый госэкзамен. В этом году у нас 63 стобалльника, из них двое получили высший балл сразу по двум предметам. Горжусь ребятами!», – написал глава региона.

Дмитрий Николаевич также подчеркнул важный факт: треть стобалльников являются жителями не краевой столицы, а других территорий региона. Это ребята из Ныроба, Красновишерска, Елово, Кудымкарского и Косинского округов. В конце поста губернатор пригласил всех выпускников поступать в высшие учебные заведения Пермского края.

На краевом Выпускном балу губернатор Прикамья наградил призёров Всероссийской олимпиады и мультистобалльника. «Мы, действительно, гордимся нашим образованием: оно входит в 10-ку лучших по стране. За это благодарность нашим педагогам», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

С напутствием в своём telegram-канале к выпускникам обратилась министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. «Я хочу поздравить всех наших школьников и студентов, у которых совсем скоро начнётся новый жизненный этап. Теперь для вас наступает время применить полученные знания и реализовать себя. Вы все молодые, перспективные и невероятные талантливые люди. Вы – наше будущее! Хотела бы дать небольшой совет поступающим. Друзья, выбирайте в первую очередь профессию, а не вуз. Подумайте, где вы будете работать. В Пермском крае есть крупные промышленные предприятия, которые нуждаются именно в вас, у нас есть все возможности для развития своего малого и среднего бизнеса. У нас много идей – давайте реализуем их вместе», – сказала Раиса Алексеевна.

К сожалению, на этот раз в Осинском городском округе среди выпускников 11 классов нет стобалльников. Но вот девятиклассники удивили хорошим результатом. Можно сказать, показали пример старшим товарищам.

Государственную итоговую аттестацию на 100 баллов сдали девять юношей и девушек. И снова больше всех таких ребят – пятеро – у четвёртой школы. Это Тимофей Акбаев (химия), Елена Молчанова (русский язык), Арина Садилова (информатика), Екатерина Шулаева (химия), Павел Попов (русский язык и информатика). Три выпускника 9 классов – представители СОШ № 2: Алиса Белоусова (русский язык), Михаил Конев (русский язык, история и информатика). Также отличный результат у Елизаветы Винокуровой из СОШ № 3 (русский язык) и Дарьи Плотниковой из Горской школы (русский язык).

– В этом году нас особенно порадовали девятиклассники. 12 фактов по 100 баллов – таковы результаты их государственной итоговой аттестации. Девять ребят заслужили по 100 баллов за экзамены. Два юноши-выпускника 9 классов – Павел Попов и Михаил Конев – получили 200 и 300 баллов соответственно. Такое в Осинском городском округе встречается впервые за всю историю аж с 2003 года. Поздравляем педагогов, детей и их родителей с таким успехом! – отметила заместитель начальника управления социального развития по образованию Ираида Вяткина.

Действительно, все эти девушки и юноши – активные, позитивные, целеустремленные, деловитые, интеллектуально развитые, с высоким уровнем потенциала, талантливые ребята. Их достижение – это результат большого трудолюбия, упорства, систематических занятий по всем учебным дисциплинам, победа ученика над самим собой, над своим характером. И, конечно же, это оценка работы всех педагогических коллективов образовательных учреждений, а также родителей детей.

Выпускники осинских школ настроены на волну успеха. Они готовы применить свои способности в различных областях: медицине, информационным технологиям, юриспруденции и так далее. Каждый из них является будущим Осинского округа, Пермского края, от которых зависит судьба страны.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Слово – стобалльникам

Алиса Белоусова:

– Самое сложное – пройти через рамку и ждать КИМы (контрольно-измерительные материалы). Это психологический стресс. А вообще я волновалась только в день экзамена. По русскому языку надеялась на хороший результат, но не думала получить 100 баллов. Спасибо учителю русского языка и литературы Татьяне Анатольевне Мазуниной. Мы с ней очень много занимались в течение учебного года.

Тимофей Акбаев:

– Школьного материала, я считаю, достаточно, чтобы справиться с ОГЭ неплохо. Дам совет: если к 9 классу человек не определился с профвыбором, то, чтобы перейти эту черту (экзамен), лучше выбрать то, что лучше всего получается. На уроках учителя дают тот объём знаний, какой нужен для сдачи экзаменов, но только для обязательных предметов – русского языка и математики. А вот для других предметов необходимо много изучать дополнительной информации – самостоятельно и с помощью факультативов.

Екатерина Шулаева:

– Я твёрдо решила пойти в 10 класс, потому что, если пойти в колледж, то всё равно нужно будет сдавать экзамен. А там, думаю, к ЕГЭ так серьёзно, как в школе, готовить не будут. Там много спецпредметов, поэтому ко всем занятиям внимание, уверена, одинаковое.

Дарья Плотникова:

– Я очень волновалась из-за экзаменов. За день перед ними поменяла свой привычный режим и привычки. Приготовила, погладила одежду и легла пораньше, чтобы лучше отдохнуть и со светлой головой идти на испытание. У меня всё получилось!

Елена Молчанова:

– Я верила в себя и свои силы. Знала, что мне повезёт. Собираюсь пойти в медицинский.

Арина Садилова:

– Могу дать совет будущим девятиклассникам: с выбором профессии и, соответственно с предметами, лучше определиться заранее. А потом целенаправленно и усиленно заниматься. На уроках предельно серьёзно слушать и внимать информацию. Ну, а видеоуроки, репетитор и самоподготовка – это для каждого индивидуальная потребность. Сама пойду учиться на программиста.

Елизавета Винокурова:

– Пока с профессией не определилась. Сдавала биологию, информатику – то, что хорошо получается. В 10 классе выбор сделаю. На удачу на экзамене пятачок под левую пятку и вошла в аудиторию с левой ноги. Но всё же успех зависит не от этого. А так я готовилась серьёзно: по два варианта заданий в день прорешивала после уроков.

Павел Попов:

– Я с 1 класса отличник. Родители такой установки никогда не давали. Сам решил, сам этого добивался. Честно признаться, на экзамене получить 100 баллов не рассчитывал, но «5» была желаемым результатом. А вышло дважды по сто – по русскому языку и информатике. Мечтаю быть программистом.

Михаил Конев:

– Учился на отлично со среднего звена. За информатику на 100 баллов был уверен на 100%, а вот результат по русскому самого удивил. История – моё хобби. Я этот предмет люблю и знаю. Книги читал, помимо школьной программы. Поэтому за историю я тоже был уверен. За знания по истории я благодарен Марине Васильевне Лабердиной, за русский – Ирине Леонидовне Пьянковой.