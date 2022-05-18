Жители двух населенных пунктов Еловского округа получат возможность подключить свои дома к газу

В Еловском муниципальном округе начато строительство межпоселкового газопровода п. Фаор – д. Кресты – с. Плишкари протяженностью более 11 км. В результате природное топливо будет подаваться сразу в два населенных пункта: д. Кресты и с. Плишкари, в которых проживает порядка 290 человек.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в ближайшие два года в регионе планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. «За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей», – подчеркнул глава Прикамья.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, новые газопроводы строятся до фасадов домов, чтобы снизить стоимость подключения для населения. «Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое главное, чтобы газ появился на конфорке и в котле – это реальный результат программы газификации», – подчеркнули в ведомстве

Отметим, строительство сетей производится в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». «С каждым днем догазификация Прикамья набирает обороты. На сегодняшний день в рамках программы мы заключили порядка 21 тыс. договоров, и уже 2 тыс. человек в крае пользуется голубым топливом, а также у более чем 7 тыс. абонентов создана техническая возможность подключиться к газу. В прошлые периоды мы подключали 7,5 тыс. абонентов в год, сейчас же работаем ускоренными темпами. Для того, чтобы выполнить свои обязательства по договорам в срок мы закупили дополнительную спецтехнику: экскаваторы, установки для горизонтального бурения, сварочное оборудование, а также нанимаем дополнительный персонал», – сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Напомним, Пермский край первым в стране принял беспрецедентное решение – в рамках программы по догазификации доводить газ не только до границ участков, а до фасадов домов. Благодаря этому жители всех газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести сети к своим домам. Планируется по этой программе до конца 2022 года обеспечить голубым топливом более 13 тыс. хозяйств. При этом газификация конкретного поселка зависит от активной позиции муниципальных властей и самих жителей.