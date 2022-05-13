Дмитрий Махонин представил Ольге Любимовой ход реализации культурных проектов к 300-летию Перми

В ходе совещания также обсудили планы по подготовке к празднованию векового юбилея Пермской художественной галереи.

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В рамках совещания глава региона представил руководителю федерального ведомства и.о. министра культуры Пермского края Аллу Платонову, а также рассказал о подготовке к празднованию 100-летия Пермской художественной галереи, которое состоится в ноябре текущего года, а также о текущем статусе проектов в сфере культуры, приуроченных к юбилею региональной столицы.



«Пермский край — невероятно интересный и красивый регион. В нем представлена практически вся жанровая палитра в творчестве и искусстве. Со стороны Минкультуры России мы готовы и дальше оказывать вам поддержку», – отметила Ольга Любимова.



По словам главы региона, к знаменательной дате первого художественного музея на Урале подготовлен целый цикл мероприятий, которые пройдут в течение текущего и следующего годов.



«Командой галереи в 2022 году планируется создать несколько выставок: «СТО», «Восточная коллекция» и др. Также, предусмотрено восстановление экспозиции «Строгановская сокровищница» в алтарной части и экспозиции русского искусства рубежа XIX-XX вв. Кроме того, в этом году галерея получила в пользование новое здание «Телты», где созданы мастерские для реставрационных работ. В ближайшее время планируется создание отдельного проекта, в рамках которого посетители смогут увидеть часть музейного фонда», – отметил Дмитрий Махонин.



Кроме того, губернатор отметил, что в пространстве «Телты» планируется провести мероприятия с использованием звуковых инсталляций, где будут задействованы музыканты, шумовые и ударные инструменты, нестандартные или экспериментальные инструменты для музыки и т.д.



Немаловажным является то, что с 2022 года учреждение активно принимает участие почти во всех федеральных проектах. Данная работа будет продолжена и в следующем году. Так, учреждение планирует принять участие в выставке «Николай Рерих» в Государственной Третьяковской галерее. В честь юбилея команда галереи создаст выставки и проекты в таких городах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Планируется организовать обменные выставки титульными коллекциями с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, выставки в уличном пространстве и в городском транспорте. В 2023 году состоится премьера фильма о Пермской галерее, создание которого ведет студия «Новый курс» при поддержке фонда губернаторских грантов. Участие в съемках принимают сотрудники галереи.



Отдельное внимание губернатор уделил проекту возведения нового здания Пермской художественной галереи, который реализуется при поддержке федерального Правительства. «В конце апреля с инспекцией лично посетил строительную площадку будущего здания. Археологические работы длились дольше запланированного, но уже завершены. Стоит отметить, что из находок можно сделать отдельную экспозицию. В настоящее время на площадке работает тяжелая строительная техника, идет устройство котлована, усиление фундаментов и укрепление грунтов. С подрядчиком сейчас актуализируем график реализации проекта. Главная задача – собрать к зиме коробку здания, чтобы можно было заниматься внутренними работами. Приезжать с инспекцией на стройплощадку буду регулярно», – сообщил глава Прикамья.







Еще один уникальный для региона проект – строительство Детской музыкальной школы. После ввода в эксплуатацию, обучаться в учреждении ежегодно смогут 350 ребят со всего края.



По словам Дмитрия Махонина, на площадке ведутся работы в рамках основного этапа строительства. «Регулярно общаемся с подрядчиком, работы идут по утвержденному графику. Завершить закладку фундамента и приступить к возведению первого этажа строители планируют уже в июне, а до конца года завести здание под крышу, чтобы в 2023 уже выполнять внутренние работы», – отметил Дмитрий Махонин.



Губернатор также сообщил, что начата реконструкция помещений Большого зала Пермской филармонии. Само здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, перестройке не подвергнется. В рамках мероприятий планируется приспособить площадку под современное использование, в том числе в 1,5 раза увеличить размер сцены, улучшить качество акустики и повысить комфорт помещений для зрителей и артистов. Закончить реконструкцию планируется в мае 2023 года. Кроме того, благодаря федеральной поддержке ведется реконструкция фасадов Пермского хореографического училища, с привлечением частных инвестиций идет строительство новой сцены Театра юного зрителя.



В рамках встречи стороны также обсудили развитие культурных учреждений в сельских территориях Пермского края. «Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности. В этом году уже планируется начать строительство трех объектов. Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов», – рассказал губернатор.

