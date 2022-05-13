В Пермском крае предприятия по переработке молока смогут получить дополнительные субсидии

Новая мера поддержки предназначена для комбинатов, наращивающих объемы производства.

В Пермском крае вводится новое направление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как сообщили в региональном Министерстве агропромышленного комплекса, новые субсидии коснутся предприятий, осуществляющих переработку молока – коровьего, козьего или овечьего. Воспользоваться данной мерой господдержки смогут как сельхозпредприятия, которые осуществляют переработку сырого молока собственного производства, так и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. Главное основание для получения субсидии – прирост объемов переработанного молока к среднему объему за пять прошедших лет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в этом году в регионе сохранят объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей: на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд руб. «Мы работаем над совершенствованием механизмов субсидирования организаций агропромышленного комплекса, открыты для диалога и готовы прорабатывать предложения по дополнительным мерам поддержки в рамках существующих полномочий», – подчеркнул губернатор.

Отбор на получение новой субсидии для предприятий-переработчиков молока будет проводиться ежегодно. Заявки на получение мер поддержки можно подавать уже в мае. Принимать документы будут в ГКУ «Центр развития агробизнеса». В этом году на субсидии переработчикам Прикамья будет направлено 103 млн руб., из них 77 млн руб. – из федерального бюджета, 26 млн руб. – из краевого. Объявление о проведении отбора появится на официальном сайте краевого Минагро.

В Прикамье на сегодняшний день существуют более 20 предприятий по переработке молока. Среди них ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ООО «Маслозавод Нытвенский», АО «Молкомбинат Кунгурский», ООО «ВЕМОЛ» (Верещагино), ООО «МаСКо» (Чернушка). Ассортимент производимой продукции разнообразен: молоко, сыры и сырные продукты, сливки, кисломолочные продукты, творог, мороженое. В региональном Минагро отмечают, что Прикамье обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 82%. Отдельные продукции (сыр, сливочное масло) экспортируют в другие регионы России и в страны ближнего зарубежья.

В Минагро Прикамья отмечают, что это не единственная мера поддержки переработчиков молока в Прикамье. С 2020 года предприятиям этого направления деятельности предоставляют субсидии в размере 30% от затрат на создание и модернизацию объектов по производству твердых и полутвердых сыров и молока, сливок, а также сухой сыворотки. Данная мера направлена на увеличение объемов экспорта продукции глубокой переработки молока.

Благодаря данной мере поддержки перерабатывающие предприятия Прикамья – ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ООО «МаСКо» уже реализовали пять крупных инвестиционных проектов. Три из них по производству твердых и полутвердых сыров, два – по изготовлению сухого молока. В общей сложности объемы переработки молока в Пермском крае за последние пять лет увеличились более чем на 300 тыс. тонн.

Кроме того, по данным регионального Минагро, для снижения финансовой нагрузки на региональных производителей и фермеров в этом году большинство денежных выплат аграриям будет предоставлено на три месяца раньше – до сентября. По ключевым субсидиям будет введена дифференциация ставок – в зависимости от производственных показателей предприятий: на обрабатываемый гектар площади и килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Сельхозтоваропроизводители Прикамья также могут воспользоваться кредитами по льготной ставке до 5% годовых. Ранее на субсидирование ставок регион получил дополнительные 300 млн руб.

Отметим, для аграриев Пермского края действуют более 20 мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на сайте краевого Минагро.