Власти Прикамья получили разрешение на строительство лечебного корпуса краевой инфекционной больницы

Подрядная организация приступила к разработке котлована.

Управлением капитального строительства Пермского края получено разрешение на реализацию второго этапа проекта возведения региональной инфекционной больницы, сообщили в Минстрое Прикамья.

Напомним, работы на стройплощадке были начаты в феврале этого года. Сейчас реализуется первый этап проекта – возведение административного корпуса. Как сообщили в министерстве, в настоящее время на площадке ведется монтаж каркаса здания на уровне третьего этажа, а также начаты работы по кладке наружных стен первого этажа и внутренних перегородок. Административное здание возводится из сборного железобетона, что позволяет монтировать конструкции быстрее по сравнению с монолитными каркасами. Работы ведутся согласно графику.

Второй этап проекта предполагает строительство лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Подрядная организация – ООО «ЖБК-Строй» (г. Пермь) – уже начала выполнение подготовительных работ: там ведется разработка котлована, проведены испытания пробных свай. На май также запланированы работы по устройству свайного поля.

Напомним, новая краевая инфекционная больница является одним из ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Его реализация находится на личном контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Объект возводится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. метров. Мощность больницы рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену. Медучреждение будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, административно-хозяйственные помещения, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории будет создана собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений – центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

Отметим, на реализацию проекта Пермскому краю выделено софинансирование в размере миллиарда руб. Решение было принято по итогам визита в Пермь Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Средства предназначены на реализацию второго этапа – возведение лечебного корпуса.

Ввод в эксплуатацию современной больницы позволит оказывать современную профильную медицинскую помощь жителям со всего Пермского края.