Более 2 тысяч жителей Кудымкара уже проголосовали за общественную территорию для благоустройства в 2023 году

В Кудымкарском городском округе в рамках голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru жители выбирают приоритетный объект благоустройства на 2023 год из четырех проектов. На сегодняшний день участие в федеральной инициативе приняли более 2 тыс. человек.





В Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья сообщили, что в территории в этом году на голосовании представлены проекты преобразования пешеходных зон: по ул. Калинина на участке от ул. М. Горького до ул. Строителей, по ул. Лихачева на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Плеханова, по ул. Строителей на участке от ул. Калинина до ул. Плеханова и пешеходной зоны, ведущей к Автовокзалу на участке от ул. Строителей до дома № 13 по ул. Данилова.



Так, например, в случае победы проекта благоустройства зоны по ул. Лихачева, на территории появится полоса препятствий для детей «Лесная тропа», будут установлены «светящиеся качели», выполнено озеленение территории и обновлено уличное освещение.



Согласно проекту обустройства пешеходной зоны по ул. Строителей, здесь может появиться пространство для комфортного и безопасного отдыха жителей, с элементами городской мебели, будут установлены малые архитектурные формы и организовано уличное освещение.



Напомним, голосование за объекты благоустройства проходит с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, чтобы жители активно участвовали в выборе площадок для благоустройства. «С помощью онлайн-голосования граждане могут высказать свое мнение и определить приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти – мы изменим ситуацию в лучшую сторону при участии жителей Прикамья», – подчеркнул глава региона.



Больше узнать об объектах для голосования в Пермском крае можно в специальном разделе на единой платформе. Также проголосовать можно и при помощи волонтеров: для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Как отмечают в штабе по поддержке голосования в Пермском крае, жителям региона в выборе объекта благоустройства помогают волонтеры. Они консультируют во всех офисах МФЦ тех территорий, где проходит голосование.



Отметим, в этом году в рамках нацпроекта в Кудымкарском округе в с. Верх-Иньва будет благоустроен «Бульвар Старцева». Здесь подрядчику предстоит обустроить пешеходные зоны и велодорожки, провести освещение, установить арт-объект «Семья» и оборудовать места для отдыха. На территории также планируется установить детскую игровую и спортивную площадки.

Помимо этого, в с. Кува планируется благоустроить набережную. Дизайн проектом предусмотрено обустройство тротуаров, организация освещения, установка малых архитектурных форм и беседки, а также комплексное озеленение территории. Кроме того, запланировано обустройство стоянки и освещения территории. Завершить работы планируется в 2023 году.



Всего в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае будет направлено 1,1 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. На эти средства будут благоустроены 227 объектов, из которых 70 общественных и 157 дворовых территорий. Работы будут выполнены также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».