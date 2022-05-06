В Лысьве начался второй этап строительства физкультурно-оздоровительного центра

В Лысьве на ул. Делегатская, 41 продолжается возведение нового физкультурно-оздоровительного центра (ФОК). Как сообщили в краевом Минспорта, в рамках первого этапа на площадке полностью выполнены работы по монтажу фундамента, колонн, цокольных панелей, плит перекрытия. В настоящее время подрядчик – ООО Строительная Компания «БашРегионСтрой» – приступил к установке балок покрытия и стеновых панелей в рамках второго этапа.

Напомним, стройка началась в январе текущего года. На возведение объекта общей стоимостью 229,6 млн руб. направлено 172,2 млн руб. из краевого бюджета, еще 57,3 млн руб. предусмотрено в казне Лысьвенского городского округа.

Согласно проекту, в ФОКе разместится четыре зала: для занятий боксом, ушу и карате, а также тренажерный и игровой. Объект будет оборудован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, здесь смогут тренироваться теннисисты-колясочники. Также предусмотрены медицинский блок, комнаты для тренеров, раздевалки, душевые и санузлы. Планируется, что строительство объекта завершится уже в 2023 году. Сейчас все работы идут по графику.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях. По его словам, для того, чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям всех муниципалитетов без исключения заниматься на новых, современных площадках.

Отметим, возведение спортобъектов в территориях края является одним из приоритетных направлений работы региональных властей. Так, в рамках реализации программы по строительству и модернизации спортивной инфраструктуры, в 2019 году был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс в Верещагино, сейчас идет строительство аналогичного ФОКа в Березниках.

В феврале текущего года началась реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Кроме того, реконструкция стадионов начнется в Чусовом, Верещагино, Кудымкаре и с. Нердва Карагайского округа. Также будут завершены работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у Лицея № 3 в Перми. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Новая Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденная в ноябре 2020 года, предполагает, что к 2030 году в занятия физкультурой и спортом должны быть вовлечены 70% россиян.