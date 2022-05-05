В Верещагинском округе началось строительство межпоселкового газопровода для 144 домовладений

В Верещагинском городском округе приступили к строительству межпоселкового газопровода АГРС Верещагино – д. Бородули. Общая протяженность сетей составит порядка 9 км. Мощность объекта позволит обеспечить природным топливом 144 домовладения, в которых проживает более 360 человек. Работы выполняются в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг. Завершить строительство сетей планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что необходимо поддерживать набранные темпы газификации в регионе. «В 2022 году планируется реализация по меньшей мере 36 проектов по строительству новых газопроводов в рамках государственных и инвестиционных программ в 15 муниципальных образованиях Пермского края. Общий объем финансирования на эти цели превышает 11 млрд руб. Это не просто цифры: за ними стоит улучшение качества жизни людей в территориях края», – обозначил глава Прикамья.

Кроме того, в рамках программы развития газоснабжения Прикамья до конца 2025 года в Верещагинском округе будет построен еще один межпоселковой газопровод c. Путино – д. Кривчана – с. Сепыч – д. Соколово с отводом на д. Заполье. Общая протяженность сетей высокого давления составит более 38 км, что даст возможность для подключения еще 357 домовладениям.

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края отмечают, что в последние годы региональное Правительство делает большой упор на создание возможностей для использования голубого топлива сельской местности. «Уже второй год подряд мы строим более 600 км газовых сетей. При этом регион принял решение помогать жителям и доводить газ до фасада, а также ряд мер социальной поддержки», – подчеркнул министр ЖКХ Артем Балахнин.

«Благодаря нашему эффективному взаимодействию с Правительством Пермского края принят ряд решений, которые сокращают сроки пуска газа и значительно экономят затраты жителей, которые хотят подключиться к газоснабжению. Мы понимаем, какие шаги надо предпринять для ускорения газификации региона и реализуем эти мероприятия», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Напомним, чтобы бесплатно получить голубое топливо в свои дома в рамках программы догазификации собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром Газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, паспорт, СНИЛС и ИНН.

По всем вопросам газификации домовладений работает «горячая линия» с номером +7 (342) 218-11-04.